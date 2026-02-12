Primele veşti despre starea de sănătate a Lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi - Antena Sport

O informaţie a şocat ieri România. Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi ar fi fost internat de urgență într-un spital din Franța. Imediat s-a spus că oficialul clubului din Bănie și-ar fi fracturat clavicula, dar şi mai multe coaste.

Gică Craioveanu, un apropiat al lui Mihai Rotaru, a lămurit situaţia medicală a patronului Universităţii Craiova. El a anunţat că acesta se află deja în România, unde deja se recuperează în urma căzăturii la schi. Mai mult, accidentul nu este aşa de grav aşa cum s-a anunţat, ci ar fi vorba doar de o “o lovitură la umăr”.

“Accidentul nu s-a întâmplat acum, ci sâmbăta trecută. Știam din weekend-ul trecut, dar nu este în niciun caz ceva periculos, grav. S-a lovit la umăr și se face din țânțar armăsar.

Nu știu dacă s-a operat din cauza căzăturii, pentru că el oricum, fiindcă merge deseori la schi, mai ales la Courchevel, a mai avut probleme în zona aia. Nu e cazul să speriem lumea, că nu este grav deloc, Doamne, iartă-mă!”, a spus Gică Craioveanu, pentru gsp.ro.