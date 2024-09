Propunere de zeci de milioane de euro pentru Gigi Becali: "Spunea la un moment dat asta! La banii pe care îi are..." - Antena Sport

O propunere de zeci de milioane de euro pentru Gigi Becali a venit din partea lui Vivi Răchită. Acesta spune că Gigi Becali ar trebui să îşi facă stadion pentru echipă.

FCSB a fost nevoită să joace în Ghencea în startul sezonului din cauza faptului că Arena Naţională a fost închiriată pentru concerte. Pentru a evita pe viitor acest lucru, Răchită îi transmite lui Gigi Becali să investească într-un stadion.

Propunere de zeci de milioane de euro pentru Gigi Becali

„Eu mă gândesc la Gigi Becali, la banii pe care îi are, de ce nu au făcut un stadion, știi că spunea la un moment dat că va face stadion în Pipera. Asta era casa lor. Știi cât a costat stadionul din Ploiești? 18 milioane de euro, inclusiv TVA. Hai pune 20 de milioane, 15.070 de locuri. Gigi ia 20 de milioane acum din Europa League.

Au mai crescut prețurile, dar dacă ai un proiectant bun și o echipă de constructori care se țin de proiect.. Noi am început stadionul de la Ploiești, de când am început și până când l-am dat în folosință într-un an de zile. Au făcut stadion de UEFA 4, în 2011. La noi niciodată nu s-a schimbat gazonul pentru că am avut și noroc. Am luat suprafața de joc din Ungaria, au venit cu niște tiruri frigorifice, n-am găsit firma care să îl schimbe de două ori pe an ca pe Arena Națională”, a spus Valeriu Răchită la fanatik.ro.

Gigi Becali a spus, în trecut, că vrea să facă un stadion

Patronul FCSB a anunţat, în trecut, că are în plan să construiască un stadion de 40-50 de milioane de euro.