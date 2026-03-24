“Puteai să-l depăşeşti pe Hagi?” Răspunsul tranşant al lui Adi Mutu! “Briliantul” şi “Regele”, la egalitate

Adrian Mutu (47 de ani), care e la egalitate cu Gică Hagi (61 de ani), pe prima poziţie, în clasamentul golgheterilor all time ai naţionalei, e de părere că l-ar fi putut depăşi pe “Rege”.

Mutu şi Hagi au marcat fiecare câte 35 de goluri pentru naţionala României. Mutu consideră că absenţa de peste 2 ani de la naţională şi faptul că nu a jucat în anumite meciuri uşoare pentru naţională l-au făcut să nu îl depăşească pe Hagi.

“Eu zic că da. Gândește-te că am avut și suspendare de vreo doi ani și jumătate în care nu am jucat la națională. Au fost și meciuri la care nu am venit – bineînțeles cu acordul selecționerilor de atunci – pentru că erau jocuri mai ușoare, adică nu avea rost să vin la toate meciurile cu Luxemburg sau San Marino, având un program foarte încărcat cu jocuri în Serie A sau cupe europene. Normal că, atunci când tragi linie, zici, «Băi, dacă mai eram și la meciurile astea care erau simple…»”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Gică Hagi i-a fost naş de cununie lui Adrian Mutu la căsătoria “Briliantului” cu Alexandra Dinu. Mutu e în prezent la al treilea mariaj, cu Sandra, după ce a mai fost însurat cu Consuelo Matos.

Mutu dezvăluia în trecut că Gică Hagi i-a devenit naş de cununie după ce a intervenit Giovanni Becali. Mutu sublinia că Gică Hagi a fost un idol pentru el. Cei doi au şi apucat să joace împreună la naţionala României, inclusiv la EURO 2000. Mutu şi Chivu erau atunci printre jucătorii tineri ai naţionalei la Europeanul din Belgia şi Olanda. Chivu a şi marcat în acel meci fabulos al României cu Anglia, câştigat de tricolori dramatic, cu 3-2.