Home | Fotbal | Fotbal intern | “Era mult mai tehnic decât mine și Hagi la un loc”. Adrian Mutu n-are niciun dubiu în privința unei legende

“Era mult mai tehnic decât mine și Hagi la un loc”. Adrian Mutu n-are niciun dubiu în privința unei legende

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 8:21

Era mult mai tehnic decât mine și Hagi la un loc. Adrian Mutu n-are niciun dubiu în privința unei legende

Gică Hagi şi Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu a acordat recent un interviu și printre altele, fostul mare jucător a vorbit și despre Nicolae Dobrin, fotbalist pe care l-a catalogat mai tehnic decât el și Gică Hagi la un loc. Cu ocazia respectivă, “Briliantul” a povestit și un lucru pe care l-a învățat de la cel care a câștigat alături de FC Argeș două titluri în România.

Nicolae Dobrin este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români fără îndoială, iar acest lucru este “atestat” și în prezent, la peste 40 de ani după ce și-a încheiat cariera. Adrian Mutu a fost ultimul nume mare din sportul românesc care a vorbit la superlativ despre cel poreclit “Prințul din Trivale”.

Adrian Mutu: “Dobrin a dus tehnica la alt nivel”

Atacantul trecut pe la cluburi precum Inter, Juventus, Chelsea sau Fiorentina i-a făcut “portretul” lui Dorbin și a explicat cum fostul fotbalist de la FC Argeș prefera să mizeze pe precizie în detrimentul forței. Astfel, Mutu a ajuns să povestească și ce l-a învâțat legendarul jucător atunci când scapă cu portarul într-o poziție de 1 la 1.

Gicu Dobrin era mult mai tehnic și decât mine, și decât Gică Hagi la un loc. Era alt gen de fotbalist, adică folosea precizia și nu forța. Se băga la tenis cu piciorul. Avea și probleme la picior și nu putea să alerge.

Dar la tenis cu piciorul era specialist și maestru și la 60 de ani, cât avea atunci. Că de asta spun. Noi eram tehnici, dar Dobrin a dus tehnica la alt nivel. Adică, eu când spun că folosea precizia și nu forța, de exemplu, el când dădea la poartă nu dădea niciodată tare. Tot timpul plasat.

Când scăpa singur cu portarul, asta mă învăța și pe mine, că nu trebuie să dau tare, trebuie doar să dau pe lângă el, adică doar să am precizie. Ceea ce are logică“, a spus “Briliantul”, potrivit digisport.ro.

Nicolae Dobrin și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa la FC Argeș, alături de care a câștigat campionatul în 1972 și 1979.

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Elevii au avut la dispoziţie 3 ore pentru a rezolva exerciţiile
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Elevii au avut la dispoziţie 3 ore pentru a rezolva exerciţiile
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
Fanatik.ro
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
12:16

Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
12:13

Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
11:54

Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”
11:53

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:51

Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
11:46

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026. Toate regiunile istorice ale României de azi sunt reprezentate
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 5 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 6 Scandal înainte de meciul de baraj pentru Mondial: „A fost sabotaj, a făcut-o intenționat”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav