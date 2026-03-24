“Era mult mai tehnic decât mine și Hagi la un loc”. Adrian Mutu n-are niciun dubiu în privința unei legende

Adrian Mutu a acordat recent un interviu și printre altele, fostul mare jucător a vorbit și despre Nicolae Dobrin, fotbalist pe care l-a catalogat mai tehnic decât el și Gică Hagi la un loc. Cu ocazia respectivă, “Briliantul” a povestit și un lucru pe care l-a învățat de la cel care a câștigat alături de FC Argeș două titluri în România.

Nicolae Dobrin este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români fără îndoială, iar acest lucru este “atestat” și în prezent, la peste 40 de ani după ce și-a încheiat cariera. Adrian Mutu a fost ultimul nume mare din sportul românesc care a vorbit la superlativ despre cel poreclit “Prințul din Trivale”.

Adrian Mutu: “Dobrin a dus tehnica la alt nivel”

Atacantul trecut pe la cluburi precum Inter, Juventus, Chelsea sau Fiorentina i-a făcut “portretul” lui Dorbin și a explicat cum fostul fotbalist de la FC Argeș prefera să mizeze pe precizie în detrimentul forței. Astfel, Mutu a ajuns să povestească și ce l-a învâțat legendarul jucător atunci când scapă cu portarul într-o poziție de 1 la 1.

“Gicu Dobrin era mult mai tehnic și decât mine, și decât Gică Hagi la un loc. Era alt gen de fotbalist, adică folosea precizia și nu forța. Se băga la tenis cu piciorul. Avea și probleme la picior și nu putea să alerge.

Dar la tenis cu piciorul era specialist și maestru și la 60 de ani, cât avea atunci. Că de asta spun. Noi eram tehnici, dar Dobrin a dus tehnica la alt nivel. Adică, eu când spun că folosea precizia și nu forța, de exemplu, el când dădea la poartă nu dădea niciodată tare. Tot timpul plasat.