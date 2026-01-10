Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: "Vrea să joace pentru ei" - Antena Sport

Home | Fotbal | Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: “Vrea să joace pentru ei”

Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: “Vrea să joace pentru ei”

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 14:15

Comentarii
Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: Vrea să joace pentru ei

Radu Drăgușin, la primul meci la Tottenham după accidentare/ Profimedia

Fabrizio Romano a făcut un anunţ cu privire la transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma. Cunoscutul jurnalist a dezvăluit că fundaşul român şi-a dat acordul pentru revenirea în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sunt şanse mari ca Radu Drăguşin să se despartă de Tottenham după doi ani, el urmând să fie împrumutat de Spurs la AS Roma. Italienii vor avea opţiunea unui transfer definitiv al românului, la finalul sezonului.

Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma

Fabrizio Romano a dezvăluit că Radu Drăguşin le-a spus deja ‘da’ celor de la AS Roma, astfel că transferul a intrat în linie dreaptă. Jurnalistul italian a transmis că se poartă negocieri în continuare cu Tottenham, care încă nu şi-a dat acordul complet pentru transfer.

“Sunt discuții concrete cu Tottenham, jucătorul a spus deja ‘da’, e gata să joace pentru ”giallorossi”. Sunt în contact direct cu Spurs, există deja un acord cu jucătorul, care a transmis clubului că vrea să se ducă la Roma și să se întoarcă la Roma”, a declarat Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.

Italienii l-au contactat şi pe impresarul lui Radu Drăguşin. Florin Manea a confirmat faptul că fundaşul român e aproape de AS Roma, aşteptând ca Tottenham să îşi dea OK-ul pentru ca mutarea să se realizeze.

Reclamă
Reclamă

“Aștept ca Tottenham să spună da, ca să pot demara lucrurile. Sunt câteva oferte pentru el, dar Italia e specială pentru Radu, s-a descurcat foarte bine în Serie A.

E un gladiator, iar gladiatorii se simt bine în Roma. Fiorentina? Cu tot respectul, n-ar fi calea potrivită pentru el. Costă 25 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Radu Drăguşin s-a recuperat complet după accidentarea suferită în urmă cu un an. El a bifat însă doar şase minute în meciul câştigat de Tottenham cu Crystal Palace, din urmă cu trei etape de Premier League.

Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilorMetoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Observator
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
Fanatik.ro
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
17:31
FotoMeci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II
17:22
Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1
17:16
Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut
17:16
VIDEODenis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă
16:58
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei
16:54
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”