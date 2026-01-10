Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: "Vrea să joace pentru ei" - Antena Sport

Fabrizio Romano a făcut un anunţ cu privire la transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma. Cunoscutul jurnalist a dezvăluit că fundaşul român şi-a dat acordul pentru revenirea în Serie A.
Sunt şanse mari ca Radu Drăguşin să se despartă de Tottenham după doi ani, el urmând să fie împrumutat de Spurs la AS Roma. Italienii vor avea opţiunea unui transfer definitiv al românului, la finalul sezonului.
Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma
Fabrizio Romano a dezvăluit că Radu Drăguşin le-a spus deja ‘da’ celor de la AS Roma, astfel că transferul a intrat în linie dreaptă. Jurnalistul italian a transmis că se poartă negocieri în continuare cu Tottenham, care încă nu şi-a dat acordul complet pentru transfer.
“Sunt discuții concrete cu Tottenham, jucătorul a spus deja ‘da’, e gata să joace pentru ”giallorossi”. Sunt în contact direct cu Spurs, există deja un acord cu jucătorul, care a transmis clubului că vrea să se ducă la Roma și să se întoarcă la Roma”, a declarat Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.
Italienii l-au contactat şi pe impresarul lui Radu Drăguşin. Florin Manea a confirmat faptul că fundaşul român e aproape de AS Roma, aşteptând ca Tottenham să îşi dea OK-ul pentru ca mutarea să se realizeze.
“Aștept ca Tottenham să spună da, ca să pot demara lucrurile. Sunt câteva oferte pentru el, dar Italia e specială pentru Radu, s-a descurcat foarte bine în Serie A.
E un gladiator, iar gladiatorii se simt bine în Roma. Fiorentina? Cu tot respectul, n-ar fi calea potrivită pentru el. Costă 25 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, conform jurnalistului Nicolo Schira.
Radu Drăguşin s-a recuperat complet după accidentarea suferită în urmă cu un an. El a bifat însă doar şase minute în meciul câştigat de Tottenham cu Crystal Palace, din urmă cu trei etape de Premier League.
