Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul - FC Argeş - Antena Sport

Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape după decizia de neîneţeles luată în Petrolul – FC Argeş 2-1, care a dus la viciere de rezultat. Astfel că, centralul cu ecuson FIFA a fost trimis la judeţeană în acest weekend.
Radu Petrescu a ajuns la Podoleni, un sat din Neamţ. Acolo, el a condus un meci din Cupa României, faza judeţeană. Acesta a fost la centru la duelul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești.
Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ
Partida dintre celebrele echipe a fost câştigată de cei de la Speranţa Răuceşti, cu un convingător 7-2. Radu Petrescu a fost vedeta partidei, mai mulţi oficiali făcând poze cu acesta.
Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.
Radu Petrescu, decizie incredibilă la Ploieşti
Kyros Vassaras a oferit explicații, după scandalul uriaș din meciul condus de Radu Petrescu. Șeful CCA a subliniat că arbitrul a greșit luând decizia de a anula golul piteștenilor, care luptă pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regular.
„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.
În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.
Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz opirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Kyros Vassaras, conform frf.ro.
