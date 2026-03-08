Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul - FC Argeş - Antena Sport

Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape după decizia de neîneţeles luată în Petrolul – FC Argeş 2-1, care a dus la viciere de rezultat. Astfel că, centralul cu ecuson FIFA a fost trimis la judeţeană în acest weekend.

Radu Petrescu a ajuns la Podoleni, un sat din Neamţ. Acolo, el a condus un meci din Cupa României, faza judeţeană. Acesta a fost la centru la duelul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești.

Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ

Partida dintre celebrele echipe a fost câştigată de cei de la Speranţa Răuceşti, cu un convingător 7-2. Radu Petrescu a fost vedeta partidei, mai mulţi oficiali făcând poze cu acesta.

Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.