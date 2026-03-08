Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul - FC Argeş - Antena Sport

Home | Fotbal | Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul – FC Argeş

Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul – FC Argeş

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 18:39

Comentarii
Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul – FC Argeş

Radu Petrescu

Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape după decizia de neîneţeles luată în Petrolul – FC Argeş 2-1, care a dus la viciere de rezultat. Astfel că, centralul cu ecuson FIFA a fost trimis la judeţeană în acest weekend.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Petrescu a ajuns la Podoleni, un sat din Neamţ. Acolo, el a condus un meci din Cupa României, faza judeţeană. Acesta a fost la centru la duelul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești.

Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ

Partida dintre celebrele echipe a fost câştigată de cei de la Speranţa Răuceşti, cu un convingător 7-2. Radu Petrescu a fost vedeta partidei, mai mulţi oficiali făcând poze cu acesta.

Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.

Reclamă
Reclamă

Radu Petrescu, decizie incredibilă la Ploieşti

Kyros Vassaras a oferit explicații, după scandalul uriaș din meciul condus de Radu Petrescu. Șeful CCA a subliniat că arbitrul a greșit luând decizia de a anula golul piteștenilor, care luptă pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regular.

„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz opirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Kyros Vassaras, conform frf.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Becali la FCSB! Lucruri inedite despre cipriot: a locuit în bază și mergea zilnic la liturghie + relaţia cu Gigi Becali
Fanatik.ro
Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Becali la FCSB! Lucruri inedite despre cipriot: a locuit în bază și mergea zilnic la liturghie + relaţia cu Gigi Becali
19:34
VIDEOBenfica – FC Porto LIVE VIDEO (22:00). Ianis Stoica a jucat 65 de minute în Estrela – Gil Vicente 2-2
18:56
“Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby
18:20
Rapid – Univ. Craiova LIVE TEXT (20:00). Meci „încins” pe Giulești. Echipele de start
18:18
Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără”
18:05
Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a “făcut ceva unic de când eu antrenez”
18:04
Lovitură pentru FC Argeș înainte de play-off. Căpitanul echipei a comis un fault dur și tot el s-a accidentat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 3 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul 6 FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”