Radu Constantin Publicat: 17 martie 2026, 11:15

Răzvan Burleanu, făcut praf de Ion Crăciunescu: Un habarnist care nu a dat cu piciorul în minge!

Răzvan Burleanu a spus despre Istvan Kovacs e cel mai mare arbitru român din istorie, iar Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au luat foc!

“Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”, a fost afirmația președintelui FRF care a stârnit indignarea celor doi.

Ion Crăciunescu a luat imediat poziție, considerând că Burleanu nu știe istoria arbitrajului românesc.

“Este incredibil până unde putem să ajungem. Dar așa ne trebuie dacă am ajuns să ne conducă toți habarniștii, pentru că în acest caz Burleanu este un habarnist, pe lângă faptul că nu a dat cu piciorul în minge. Se vede clar că nu știe istoricul arbitrajului românesc. Să uiți de un Andrei Rădulescu, Nicolae Rainea, Ioan Igna, Adrian Porumboiu și chiar de subsemnatul, atunci înseamnă că nu mai există pic de respect din partea celor care conduc acum la FRF”, a declarat fostul arbitru pentru Pro Sport.

Totodată, Crăciunescu atacă numirea lui Vassaras în fruntea arbitrajului românesc.

“Eu l-am promovat pe Istvan, avea calități, dar de acolo până a se spune acum că e cel mai mare arbitru român din istorie e cale lungă. Noi l-am adus pe Vassaras pentru ce? Să credem că ne ajută mai ușor cu promovarea lui Kovacs sau Petrescu la meciurile din străinătate? Să îmi arătați mie o altă țară care mai are în fruntea arbitrajului un străin. Voi credeți că Vassaras știe tot ce se întâmplă în țara noastră cu arbitrajul? Voi credeți că el are paleta completă? Hai să fim serioși. Este trist că noi românii am ajuns să fim conduși de străini în propria noastră țară. Această declarație a lui Burleanu este o mare pată pe cariera tuturor celor de care v-am spus anterior, oameni care au făcut cinste arbitrajului românesc și oameni care au arbitrat pe cei mai buni fotbaliști români, dar și pe cei mai mari fotbaliști din străinătate”, a mai spus Crăciunescu pentru sursa menționată.

