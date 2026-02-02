Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: "Extraordinar" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce fanii lui PAOK le-au adus un ultim omagiu celor victimelor accidentului teribil din Timiş. Şapte suporterii ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa în România săptămâna trecută, ei fiind în drum către Franţa, pentru a asista la meciul de Europa League cu Lyon.
La partida câştigată cu Panserraikos, scor 4-1, fanii lui PAOK au “aprins” stadionul în minutul 27, în memoria celor decedaţi în urmă cu aproape o săptămână.
Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş
A powerful moment at Toumba Stadium today. At 27:01, PAOK fans illuminated the stadium in remembrance of the 7 supporters who tragically lost their lives in the Romania accident. Never forgotten. 🕯️🇬🇷 pic.twitter.com/1sGNjFTYDg
— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 1, 2026
Momentul l-a marcat pe Răzvan Lucescu, care s-a declarat impresionat de cum s-au mobilizat fanii lui PAOK. Antrenorul român a transmis că întreaga sa echipă, cât şi toţi suporterii, au trecut printr-o săptămână tristă, după cele petrecute în România.
“A fost o obligație pentru noi, nu a fost ușor în toată această situație, în toată această săptămână foarte tristă. Joi am jucat un meci solicitant, care a necesitat multă energie atât fizic, cât și mental. A trebuit să ne pregătim foarte bine pentru a nu oferi adversarului nicio oportunitate.
Sunt mulțumit pentru că toți jucătorii au venit concentrați, serioși, cu o motivație deosebită pentru a da tot ce au mai bun în memoria celor dispăruți .
Sunt impresionat. Nu cred că există un alt loc unde oamenii sunt atât de uniți ca aici. Tragediile se întâmplă, oamenii suferă, dar felul în care PAOK și Salonic se unesc și își arată respectul este ceva extraordinar.
Felul în care se comportă, felul în care își arată emoțiile și dragostea pentru oamenii care aparțin acestei familii este impresionant”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.
🇬🇷 | PAOK tribünleri, 27 Ocak’ta Romanya’da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 7 taraftarı anmak için 27. dakika meşaleleri yaktı.
📷 @Frapebestcoffee
pic.twitter.com/A3Xdu2nWPW
— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) February 1, 2026
PAOK, victorie clară cu Panserraikos
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Panserraikos, în etapa a 19-a din campionatul Greciei, Super League.
A fost o primă repriză bogată în goluri pe Toumba Stadium. Jeremejeff a deschis scorul pentru echipa lui Lucescu junior, în minutul 5, pentru ca după trei minute Despodov să facă 2-0. Volnei Feltes a redus din difereţă, în minutul 12, dar Pelkas a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor, în minutul 19. Vogliacco a înschis tabela încă din minutul 26, chiar dacă Chatsidis a avut gol anulat de VAR în minutul 90+1. PAOK Salonic s-a impus cu 4-1 în meciul cu Panserraikos, la care Andrei Ivan a rămas rezervă neutilizată.
PAOK are 44 de puncte şi este la mare luptă cu AEK în fruntea clasamentului, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu 8 puncte.
