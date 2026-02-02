Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: "Extraordinar" - Antena Sport

Răzvan Lucescu şi omagiul adus de fanii lui PAOK, după accidentul din Timiş/ Profimedia, X

Răzvan Lucescu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce fanii lui PAOK le-au adus un ultim omagiu celor victimelor accidentului teribil din Timiş. Şapte suporterii ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa în România săptămâna trecută, ei fiind în drum către Franţa, pentru a asista la meciul de Europa League cu Lyon.

La partida câştigată cu Panserraikos, scor 4-1, fanii lui PAOK au “aprins” stadionul în minutul 27, în memoria celor decedaţi în urmă cu aproape o săptămână.

Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş

A powerful moment at Toumba Stadium today. At 27:01, PAOK fans illuminated the stadium in remembrance of the 7 supporters who tragically lost their lives in the Romania accident. Never forgotten. 🕯️🇬🇷 pic.twitter.com/1sGNjFTYDg

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 1, 2026

Momentul l-a marcat pe Răzvan Lucescu, care s-a declarat impresionat de cum s-au mobilizat fanii lui PAOK. Antrenorul român a transmis că întreaga sa echipă, cât şi toţi suporterii, au trecut printr-o săptămână tristă, după cele petrecute în România.

“A fost o obligație pentru noi, nu a fost ușor în toată această situație, în toată această săptămână foarte tristă. Joi am jucat un meci solicitant, care a necesitat multă energie atât fizic, cât și mental. A trebuit să ne pregătim foarte bine pentru a nu oferi adversarului nicio oportunitate.