Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu - Antena Sport

Fanul care a creat un adevărat haos la meciul lui Inter cu Cremonese a ajuns în spital de urgenţă. Acesta şi-a pierdut câteva degete şi ulterior a fost luat la bătaie de ceilalţi suporteri, după ce a aruncat o petardă pe teren.
Meciul, care a fost câştigat de nerazzurri cu 2-0, a fost întrerupt timp de câteva minute, în minutul 50, după ce o petardă a explodat lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero. Acesta s-a resimţit şi a acuzat dureri la nivelul urechii.
Petarda care a explodat pe teren a fost trimisă din sectorul unde se aflau fanii lui Inter. După incidentele petrecute, Cristi Chivu a alergat spre galerie, de pe bancă, pentru a-i calma pe fani. Şi Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurrilor, a intervenit pentru ca suporterii să se liniştească şi meciul să poată continua.
Conform presei din Italia, suporterul care a aruncat petarda pe teren s-a ales cu răni grave. El şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie şi de ceilalţi fani ai lui Inter, pentru gestul făcut.
Acesta a ajuns de urgenţă la spital după meci, iar după ce va fi externat, el va fi direct arestat. Inter, de cealaltă parte, riscă sancţiuni drastice după comportamentul suporterilor, care înainte să provoace haosul, au afişat un banner cu un mesaj prin care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de conducerea clubului, dar nu şi faţă de Cristi Chivu sau de jucători.
Ce riscă Inter, după incidentele de la meciul cu Cremonese
Scenele incredibile pot avea consecințe grave pentru Inter, care riscă sancțiuni dure după ce petarda care l-a afectat pe portarul Audero a fost aruncată din sectorul în care se aflau fanii nerazzurrilor.
„În acest caz, raportul arbitrului, care doar a auzit petarda explodând, cât și raportul inspectorilor de pe teren, vor fi analizate. Cu siguranță va exista cel puțin o amendă, fiind riscul și închiderii unor sectoare de pe stadionul lui Inter, poate chiar anumite sancțiuni pentru următoarele meciuri din deplasare.
Aceasta este o chestiune care ține de judecătorul sportiv, trebuie să așteptăm următoarele zile pentru sancțiunile care cu siguranță vor veni”, a declarat expertul pe arbitraj de la DAZN, Luca Marelli, conform tuttomercatoweb.com.
