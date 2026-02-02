Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: "Nu înţeleg asta" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Mamadou Thiam, după ratarea avută în partida dintre FCSB şi Csikszereda, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a luat la ţintă pe atacantul campioanei pentru marea ratare avută.

Trimis la pauză pe teren în locul lui Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam a avut şansa să ducă scorul la 2-0 în minutul 60, însă a ratat dintr-o poziţie excelentă.

Ilie Dumitrescu l-a luat la ţintă pe Mamadou Thiam, după FCSB – Csikszereda 1-0

După meci, Ilie Dumitrescu nu şi-a putut explica modul în care Mamadou Thiam a ales să finalizeze, dintr-o poziţie ideală. Fostul internaţional a remarcat, totodată, că atacantul nu este singurul jucător al FCSB-ului care are astfel de execuţii greşite.

“Eu nu înțeleg finalizarea asta a lui Thiam, la nivelul gazonului. Am jucat în poziția asta. Nu văd atacanții din ziua de azi să dea efect, să ridice mingea și să dea la colțul lung, ei dau jos.

L-am văzut și pe Miculescu la meciul cu Fenerbahce, l-am văzut și pe Olaru. Nu mai văd execuțiile alea, când dai să eviți portarul, și sunt simple. Asta-i ocazie imensă.