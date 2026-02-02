Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: "Nu înţeleg asta" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Mamadou Thiam, după ratarea avută în partida dintre FCSB şi Csikszereda, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a luat la ţintă pe atacantul campioanei pentru marea ratare avută.
Trimis la pauză pe teren în locul lui Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam a avut şansa să ducă scorul la 2-0 în minutul 60, însă a ratat dintr-o poziţie excelentă.
Ilie Dumitrescu l-a luat la ţintă pe Mamadou Thiam, după FCSB – Csikszereda 1-0
După meci, Ilie Dumitrescu nu şi-a putut explica modul în care Mamadou Thiam a ales să finalizeze, dintr-o poziţie ideală. Fostul internaţional a remarcat, totodată, că atacantul nu este singurul jucător al FCSB-ului care are astfel de execuţii greşite.
“Eu nu înțeleg finalizarea asta a lui Thiam, la nivelul gazonului. Am jucat în poziția asta. Nu văd atacanții din ziua de azi să dea efect, să ridice mingea și să dea la colțul lung, ei dau jos.
L-am văzut și pe Miculescu la meciul cu Fenerbahce, l-am văzut și pe Olaru. Nu mai văd execuțiile alea, când dai să eviți portarul, și sunt simple. Asta-i ocazie imensă.
Le-aș recomanda să mai facă finalizare, că nu se poate. E păcat de situațiile pe care le ai. Chiar și Olaru. Nu dai nicio direcție, nimic? Dai direct, așa?“, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.
Unicul gol al partidei dintre FCSB şi Csikszereda a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty. După succesul obţinut, campioana a acumulat 34 de puncte, fiind la egalitate cu Farul şi la patru puncte de Botoşani, ultima clasată în play-off.
- Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”
- Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: “Nu este posibil”
- Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer
- Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro”
- Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil”