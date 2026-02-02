Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: "Top" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, a semnat cu formaţia din China, după despărţirea de Genoa.

După ce Nicolae Stanciu a participat la un eveniment organizat de club, în urmă cu câteva zile, chinezii au oficializat şi transferul românului, printr-o postare pe conturile oficiale.

Nicolae Stanciu, prezentat oficial la Dalian Yingbo

Nicolae Stanciu, cotat la două milioane de euro, a semnat un contract valabil până în vara anului viitor cu Dalian Yingbo. Chinezii i-au făcut o descriere spectaculoasă internaţionalului român, care va avea un salariu de trei milioane de euro pe sezon.

“Stanciu este un jucător modern, talentat și cu viziune la mijlocul terenului. Are abilități de top, șut de la distanță și țintă la loviturile fixe, excelând în special la pase decisive sau finalizări în treimea ofensivă.

Sosirea sa va aduce o creativitate fără precedent și o bogăție de experiență în competiții de top la mijlocul terenului. Credem cu tărie că sosirea lui Stanciu va spori considerabil forța generală a echipei și va ajuta Dalian Yingbo Haifa să obțină rezultate excelente în noul sezon al Superligii Chineze!