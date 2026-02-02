Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: "La revedere!" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a anunţat decizia finală la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa, tânărul de 18 ani, care a debutat în duelul câştigat cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1.
Gigi Becali a transmis că Matei Popa va rămâne în poarta FCSB-ului până la finalul sezonului, fiind convins că fiul lui Marius Popa nu va avea emoţii nici în derby-urile cu Universitatea Craiova.
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu
Cu toate acestea, Gigi Becali l-a taxat în privinţa unui singur aspect pe Matei Popa. Patronul campioanei a fost nemulţumit de degajările lungi ale tânărului portar, dezvăluind că îl va băga în “şedinţă” pe tatăl lui.
“Am riscat foarte mult, asta e. Am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus. Sau cu un om în minus. Adică să joci cu «under» că așa te obligă Burleanu. Am dominat.
El nu a avut [intervenții], dar siguranța lui s-a văzut din mișcări. Curajul lui… Și arătați ultima lovitura liberă de a dat-o șmecherul. Mi-a zis MM că a fost și mama lui la meci.
Dar o să-i spun lui taică-su, să știe. Să nu mai ridice el capul, să vadă unde dă, că nu pasează el la 50 de metri, că nu ești tu calculator. Dă în minge, în față, unde s-o duce. Nu ai tu cum să fii calculator. Acolo, într-adevăr, a greșit. A vrut să arate că este stabil, dar acolo nu se face așa ceva.
Acum gata, a apărat un meci și la revedere, numai acolo stă! Păi ce, o să ajungă mingea la el? Nici cu Craiova nu o să ajungă mingea la el. Și cu arbitri, tot degeaba”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.
Ce a spus Matei Popa, după debutul la FCSB
Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.
„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.
Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.
Nu l-am auzit pe tata (n.r. în timpul meciului). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Matei Popa, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.
