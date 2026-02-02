Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: "La revedere!" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a anunţat decizia finală la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa, tânărul de 18 ani, care a debutat în duelul câştigat cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1.

Gigi Becali a transmis că Matei Popa va rămâne în poarta FCSB-ului până la finalul sezonului, fiind convins că fiul lui Marius Popa nu va avea emoţii nici în derby-urile cu Universitatea Craiova.

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu

Cu toate acestea, Gigi Becali l-a taxat în privinţa unui singur aspect pe Matei Popa. Patronul campioanei a fost nemulţumit de degajările lungi ale tânărului portar, dezvăluind că îl va băga în “şedinţă” pe tatăl lui.

“Am riscat foarte mult, asta e. Am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus. Sau cu un om în minus. Adică să joci cu «under» că așa te obligă Burleanu. Am dominat.

El nu a avut [intervenții], dar siguranța lui s-a văzut din mișcări. Curajul lui… Și arătați ultima lovitura liberă de a dat-o șmecherul. Mi-a zis MM că a fost și mama lui la meci.