Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: "La revedere!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 9:27

Comentarii
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: La revedere!

Gigi Becali, la baza din Berceni / Antena Sport

Gigi Becali şi-a anunţat decizia finală la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa, tânărul de 18 ani, care a debutat în duelul câştigat cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că Matei Popa va rămâne în poarta FCSB-ului până la finalul sezonului, fiind convins că fiul lui Marius Popa nu va avea emoţii nici în derby-urile cu Universitatea Craiova.

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu

Cu toate acestea, Gigi Becali l-a taxat în privinţa unui singur aspect pe Matei Popa. Patronul campioanei a fost nemulţumit de degajările lungi ale tânărului portar, dezvăluind că îl va băga în “şedinţă” pe tatăl lui.

“Am riscat foarte mult, asta e. Am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus. Sau cu un om în minus. Adică să joci cu «under» că așa te obligă Burleanu. Am dominat.

El nu a avut [intervenții], dar siguranța lui s-a văzut din mișcări. Curajul lui… Și arătați ultima lovitura liberă de a dat-o șmecherul. Mi-a zis MM că a fost și mama lui la meci.

Reclamă
Reclamă

Dar o să-i spun lui taică-su, să știe. Să nu mai ridice el capul, să vadă unde dă, că nu pasează el la 50 de metri, că nu ești tu calculator. Dă în minge, în față, unde s-o duce. Nu ai tu cum să fii calculator. Acolo, într-adevăr, a greșit. A vrut să arate că este stabil, dar acolo nu se face așa ceva.

Acum gata, a apărat un meci și la revedere, numai acolo stă! Păi ce, o să ajungă mingea la el? Nici cu Craiova nu o să ajungă mingea la el. Și cu arbitri, tot degeaba”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.

Ce a spus Matei Popa, după debutul la FCSB

Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă

„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.

Nu l-am auzit pe tata (n.r. în timpul meciului). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Matei Popa, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv
10:11
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7
9:42
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top”
9:18
VIDEORăzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar”
9:05
Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu
8:59
Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham – City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank
8:47
Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: “Nu înţeleg asta”
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate