Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham - City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la Tottenham, în meciul cu Manchester City, 2-2, în care românul de 23 de ani a avut o evoluţie slabă în prima repriză.

Din păcate pentru stopperul cotat la 22 de milioane de euro, locul de titular nu va fi păstrat şi la următorul meci, cel din deplasare cu Manchester United, din etapa a 25-a din Premier League.

Radu Drăguşin revine pe banca lui Tottenham

Chiar managerul Thomas Frank a fost cel care a anunţat la conferinţa de presă susţinută după duelul cu City că Van de Ven şi Romero vor fi apţi pentru partida de pe Old Trafford. Asta în contextul în care belgianul nu a evoluat cu City, iar căpitanul Ronero a fost înlocuit la pauză.

“Am jucat cu Archie Gray și Joao Palhinha pe linia de fund, Radu Drăgușin s-a aflat la primul meci după 12 luni. În cazul lui Cuti Romero nu este nimic grav. Pe Micky van de Ven sper să-l avem la meciul cu Manchester United, iar în cazul lui Djed Spence sper să nu fie vorba de o absență lungă”, a spus Thomas Frank, la conferinţa de presă.

Ce au scris englezii despre evoluţia lui Radu Drăguşin

Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu ușurință, iar la cea de-a doua, a lui Antoine Semenyo, din minutul 44, a pasat greșit direct la un adversar.