Oklahoma City Thunder a egalat la 1 finala Conferinței de Vest cu San Antonio Spurs. 30 de puncte pentru “SGA”

Oklahoma City Thunder a răspuns miercuri cu o victorie, scor 122-113, în meciul al doilea al finalei Conferinţei de Vest contra celor de la San Antonio Spurs, restabilind egalitatea la general, 1-1, informează AFP.

După performanţa din meciul de deschidere de luni, atunci când a marcat 41 de puncte, starul Victor Wembanyama a fost din nou unul din elementele de bază ale lui San Antonio, dar şi-a trecut în cont 21 de puncte, 17 recuperări, 6 pase decisive şi 4 capace, înaintea meciului al treilea din Texas, programat vineri.

Dublul câștigător al trofeului de MVP al sezonului regulat, Shai Gilgeous-Alexander, după ce a fost neutralizat în meciul de luni, a fost mult mai eficient miercuri, cu 30 de puncte şi 9 pase decisive.

Alex Caruso: 17 PTS, 5 AST, 3 3PM

Game 3: Friday, 8:30pm/et on NBC & Peacock

— NBA (@NBA) May 21, 2026

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide. În finala Estului, New York Knicks conduce cu 1-0 în faţa formaţiei Cleveland Cavaliers.