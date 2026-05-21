Oklahoma City Thunder a egalat la 1 finala Conferinței de Vest cu San Antonio Spurs. 30 de puncte pentru “SGA”

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 10:43

Shai Gilgeous-Alexander, într-un meci dintre Oklahoma City Thunder și San Antonio Spurs / Getty Images

Oklahoma City Thunder a răspuns miercuri cu o victorie, scor 122-113, în meciul al doilea al finalei Conferinţei de Vest contra celor de la San Antonio Spurs, restabilind egalitatea la general, 1-1, informează AFP.

OKC Thunder a revenit în seria cu San Antonio Spurs

După performanţa din meciul de deschidere de luni, atunci când a marcat 41 de puncte, starul Victor Wembanyama a fost din nou unul din elementele de bază ale lui San Antonio, dar şi-a trecut în cont 21 de puncte, 17 recuperări, 6 pase decisive şi 4 capace, înaintea meciului al treilea din Texas, programat vineri.

Dublul câștigător al trofeului de MVP al sezonului regulat, Shai Gilgeous-Alexander, după ce a fost neutralizat în meciul de luni, a fost mult mai eficient miercuri, cu 30 de puncte şi 9 pase decisive.

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide. În finala Estului, New York Knicks conduce cu 1-0 în faţa formaţiei Cleveland Cavaliers.

Toate meciurile din finala Conferinței de Est se văd LIVE în AntenaPLAY.

Sursa: Agerpres.ro

