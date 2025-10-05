Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia: "Cine e tăticu`?" - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat un eurogol şi a oferit şi un assist, la cel mai bun meci al său de la venirea în Turcia, Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2. Acestea au fost primele reuşite pentru mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro în cele 4 meciuri adunate.
Ianis a avut nevoie de doar 14 minute, pentru a executa perfect o lovitură liberă care ne-a adus aminte de minunăţiile tatălui său, Gică Hagi. Mijlocaşul de 26 de ani a reuşit apoi şi un assist, iar scoţienii nu l-au uitat pe fostul jucător de la Rangers.
Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia
“Cine e tăticu`? Ianis a uimit din nou cu o execuţie de clasă mondială, venită la câteva zile după ce a devenit tată”, au notat cei de la Scottish Sun.
“Fostul star de la Rangers, Ianis Hagi, le-a reamintit tuturor de calitățile sale printr-un gol senzațional marcat sâmbătă în Turcia. Anunțul că a devenit tată a fost făcut recent pe Instagram, iar lovitura sa liberă de excepție a amintit de cele pe care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, le marca în perioada de glorie.
Deși i-a luat ceva timp să își găsească un nou club după plecarea din Ibrox vara trecută, golul lui Hagi jr. a meritat așteptarea. Tânărul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor luna trecută și și-a deschis contul pentru noua echipă într-un mod spectaculos”, au mai scris scoţienii.
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi
La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre execuţia sa din prima repriză şi a dezvăluit că încă din copilărie lucrează şi încearcă să îşi perfecţioneze loviturile libere.
Ianis nu l-a uitat nici pe tatăl său, Gică Hagi, cel de la care a avut multe de învăţat în perioada încă din primii ani ai copilăriei:
“Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț.
Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic. Am încercat să perfecționez în fiecare zi acest aspect. Încă lucrez să șutez la fel de bine cu ambele picioare”, a declarat Ianis Hagi, la beIN Sports.
