Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia: "Cine e tăticu`?" - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat un eurogol şi a oferit şi un assist, la cel mai bun meci al său de la venirea în Turcia, Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2. Acestea au fost primele reuşite pentru mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro în cele 4 meciuri adunate.

Ianis a avut nevoie de doar 14 minute, pentru a executa perfect o lovitură liberă care ne-a adus aminte de minunăţiile tatălui său, Gică Hagi. Mijlocaşul de 26 de ani a reuşit apoi şi un assist, iar scoţienii nu l-au uitat pe fostul jucător de la Rangers.

Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia

“Cine e tăticu`? Ianis a uimit din nou cu o execuţie de clasă mondială, venită la câteva zile după ce a devenit tată”, au notat cei de la Scottish Sun.

“Fostul star de la Rangers, Ianis Hagi, le-a reamintit tuturor de calitățile sale printr-un gol senzațional marcat sâmbătă în Turcia. Anunțul că a devenit tată a fost făcut recent pe Instagram, iar lovitura sa liberă de excepție a amintit de cele pe care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, le marca în perioada de glorie.

Deși i-a luat ceva timp să își găsească un nou club după plecarea din Ibrox vara trecută, golul lui Hagi jr. a meritat așteptarea. Tânărul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor luna trecută și și-a deschis contul pentru noua echipă într-un mod spectaculos”, au mai scris scoţienii.