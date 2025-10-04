Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: "M-a învățat de când eram mic" - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat primul său gol la Alanyaspor, în remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Internaţionalul român a marcat un gol superb, din lovitură liberă, în meciul în care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a pasat decisiv şi la al doilea gol marcat de echipa sa, dar a comis şi penalty-ul din care Genclerbirligi a dus scorul la 2-2, pe final de meci.

Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor din lovitură liberă: “Încă din copilărie încerc să le perfecţionez”

La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre execuţia sa din prima repriză şi a dezvăluit că încă din copilărie lucrează şi încearcă să îşi perfecţioneze loviturile libere.

Ianis nu l-a uitat nici pe tatăl său, Gică Hagi, cel de la care a avut multe de învăţat în perioada încă din primii ani ai copilăriei:

“Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț.