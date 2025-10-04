Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: "M-a învățat de când eram mic" - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat primul său gol la Alanyaspor, în remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Internaţionalul român a marcat un gol superb, din lovitură liberă, în meciul în care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Ianis Hagi a pasat decisiv şi la al doilea gol marcat de echipa sa, dar a comis şi penalty-ul din care Genclerbirligi a dus scorul la 2-2, pe final de meci.
Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor din lovitură liberă: “Încă din copilărie încerc să le perfecţionez”
La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre execuţia sa din prima repriză şi a dezvăluit că încă din copilărie lucrează şi încearcă să îşi perfecţioneze loviturile libere.
Ianis nu l-a uitat nici pe tatăl său, Gică Hagi, cel de la care a avut multe de învăţat în perioada încă din primii ani ai copilăriei:
“Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț.
Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic. Am încercat să perfecționez în fiecare zi acest aspect. Încă lucrez să șutez la fel de bine cu ambele picioare”, a declarat Ianis Hagi, la beIN Sports.
Turcii și-au adus aminte de Gică Hagi, după reușita lui Ianis din meciul cu Genclerbirligi. „Regele” a scris istoria la Istanbul, alături de Galatasaray.
„Fiul tatălui lui! O lovitură liberă magnifică reușită de Ianis Hagi”, au titrat cei de la beinsports.tr.
- Antrenorul lui Ianis Hagi, nervos după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, vizat de declaraţiile lui Pereira
- Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist
- Nota primită de Ianis Hagi, după golul şi assistul din Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, al doilea cel mai bun jucător
- „Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor
- Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund