Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: "M-a învățat de când eram mic" - Antena Sport

Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: “M-a învățat de când eram mic”

Publicat: 4 octombrie 2025, 19:30

Ianis Hagi, în timpul unui interviu / Captură beIN Sports

Ianis Hagi a marcat primul său gol la Alanyaspor, în remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Internaţionalul român a marcat un gol superb, din lovitură liberă, în meciul în care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Ianis Hagi a pasat decisiv şi la al doilea gol marcat de echipa sa, dar a comis şi penalty-ul din care Genclerbirligi a dus scorul la 2-2, pe final de meci.

Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor din lovitură liberă: “Încă din copilărie încerc să le perfecţionez”

La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre execuţia sa din prima repriză şi a dezvăluit că încă din copilărie lucrează şi încearcă să îşi perfecţioneze loviturile libere.

Ianis nu l-a uitat nici pe tatăl său, Gică Hagi, cel de la care a avut multe de învăţat în perioada încă din primii ani ai copilăriei:

“Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț.

Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic. Am încercat să perfecționez în fiecare zi acest aspect. Încă lucrez să șutez la fel de bine cu ambele picioare”, a declarat Ianis Hagi, la beIN Sports.

Turcii și-au adus aminte de Gică Hagi, după reușita lui Ianis din meciul cu Genclerbirligi. „Regele” a scris istoria la Istanbul, alături de Galatasaray.

„Fiul tatălui lui! O lovitură liberă magnifică reușită de Ianis Hagi”, au titrat cei de la beinsports.tr.

