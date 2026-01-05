Rapid a confirmat! Interes pentru doi jucători din Liga 1: "Avem discuţii" - Antena Sport

Rapid vrea să continue campania de transferuri, după ce a oficializat venirea lui Daniel Paraschiv în Giuleşti. Victor Angelescu, acţionarul minoritar al clubului, a confirmat faptul că echipa sa este interesată de doi jucători din Liga 1.
Este vorba despre Marinos Tzionis, mijlocaşul celor de la UTA Arad, dar şi de Robert Sălceanu, fundaşul stânga de la Petrolul Ploieşti.
Victor Angelescu a confirmat interesul Rapidului pentru Tzionis şi Sălceanu
La începutul perioadei de transferuri, Victor Angelescu a confirmat faptul că giuleştenii sunt interesaţi de cei doi jucători şi a confirmat şi faptul că discută cu cei de la Petrolul, pentru a împrumuta câţiva jucători din echipa lui Gâlcă la Ploieşti, lucru care ar facilita venirea lui Sălceanu în Giuleşti.
“În acest moment, avem mai mulți jucători pe listă, atât din campionat, cât și din afară. Vom vedea în următoarea săptămână cu cine ne putem înțelege în privința sumei de transfer și a salariului. Tzionis este un jucător interesant.
Și noi avem jucători doriți de alte cluburi, pe care îi putem împrumuta pentru a juca mai mult. Vom vedea în următoarele zile.
Avem discuții cu Petrolul pentru a împrumuta anumiți jucători acolo. Vom vedea, dar da, există și varianta de a-l aduce pe Sălceanu. Negociem cu mai multe cluburi și vom vedea ce se va concretiza.
Nu avem negocieri avansate pentru Borza, însă este important să avem doi fundași stânga pe aceeași poziție. În momentul de față, nu avem acest lucru.
Sunt cel puțin trei jucători pe care ni-i dorim: un mijlocaș ofensiv, un portar, Paraschiv și, posibil, încă un jucător, în funcție de fotbaliștii pe care îi vom împrumuta”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.
Rapid a încheiat anul 2025 pe locul 2 în Liga 1, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. După ce va disputa două meciuri amicale, cu Plock şi CSKA 1948 Sofia, giuleştenii vor juca primul meci oficial din 2026 pe 17 ianuarie, pe teren propriu, cu Metaloglobus.
