Real Madrid forțează un nou transfer stelar: 100 de milioane de euro pentru jucătorul dorit și de PSG

Real Madrid nu se oprește pe piața transferurilor, în această vară. „Galacticii” lui Jose Mourinho au pus ochii și pe Yan Diomande, jucătorul de 19 al lui RB Leipzig, care a participat și la Campionatul Mondial alături de Coasta de Fildeș.
Real Madrid a făcut o ofertă oficială pentru a obține semnătura lui Diomande. Florentino Perez a oferit suma de 100 de milioane de euro în schimbul tânărului ivorian
Real Madrid forțează un nou transfer stelar: Yan Diomande
Fabrizio Romano a dezvăluit că cei de la Leipzig au refuzat prima propunere venită din partea lui Real Madrid. Germanii vor să obțină o sumă mai mare în schimbul lui Yan Diomande, el mai având contract cu formația din Bundesliga până în 2030.
Jurnalistul italian a transmis că Real Madrid rămâne în cursa pentru a obține semnătura extremei ivoriene, în ciuda primului refuz venit din partea lui Leipzig. „Galacticii” se luptă cu PSG pentru transferul lui Diomande, campioana Europei fiind în discuții cu clubul lui Diomande de ceva vreme.
Totodată, și Manchester City și Arsenal au avut contacte cu Leipzig în privința transferului lui Yan Diomande, în ultimele zile. Jucătorul nu s-a arătat dispus să negocieze cu cele două cluburi, astfel că pentru moment, Leipzig nu a primit nicio ofertă concretă pentru transferul său din Premier League. Singurele formații interesate rămân Real Madrid și PSG.
Rămâne de văzut dacă madrilenii vor forța și vor mări oferta, după refuzul celor de la Leipzig. Yan Diomande ar putea deveni cel mai scump transfer al verii realizat de „galatici”, sub comanda lui Jose Mourinho. Trupa de pe Bernabeu a achitat cea mai mare sumă în schimbul lui Marc Cucurella, anume 55 de milioane de euro, pentru a-l aduce de la Chelsea.
Real Madrid a mai oficializat și alte transferuri de top, în actuala perioadă de mercato. Ibrahima Konate și Bernardo Silva au sosit gratis pe Bernabeu, după despărțirile de Liverpool, respectiv Manchester City, iar pentru transferul lui Denzel Dumfries, „galacticii” i-au achitat lui Inter suma de 20 de milioane de euro.
Yan Diomande, cotat la 90 de milioane de euro, a impresionat la Leipzig. Mijlocașul a fost transferat de germani în vara trecută, ei plătindu-le 20 de milioane de euro celor de la Leganes în schimbul lui.
Diomande a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase decisive, în cele 36 de meciuri bifate pentru Leipzig, în toate competițiile. La Campionatul Mondial, el a ajuns cu Coasta de Fildeș până în șaisprezecimi, africanii fiind eliminați de Norvegia, scor 1-2.
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