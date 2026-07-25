Real Madrid forțează un nou transfer stelar: 100 de milioane de euro pentru jucătorul dorit și de PSG

Real Madrid nu se oprește pe piața transferurilor, în această vară. „Galacticii” lui Jose Mourinho au pus ochii și pe Yan Diomande, jucătorul de 19 al lui RB Leipzig, care a participat și la Campionatul Mondial alături de Coasta de Fildeș.

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Real Madrid a făcut o ofertă oficială pentru a obține semnătura lui Diomande. Florentino Perez a oferit suma de 100 de milioane de euro în schimbul tânărului ivorian

Real Madrid forțează un nou transfer stelar: Yan Diomande

Fabrizio Romano a dezvăluit că cei de la Leipzig au refuzat prima propunere venită din partea lui Real Madrid. Germanii vor să obțină o sumă mai mare în schimbul lui Yan Diomande, el mai având contract cu formația din Bundesliga până în 2030.

Jurnalistul italian a transmis că Real Madrid rămâne în cursa pentru a obține semnătura extremei ivoriene, în ciuda primului refuz venit din partea lui Leipzig. „Galacticii” se luptă cu PSG pentru transferul lui Diomande, campioana Europei fiind în discuții cu clubul lui Diomande de ceva vreme.

Totodată, și Manchester City și Arsenal au avut contacte cu Leipzig în privința transferului lui Yan Diomande, în ultimele zile. Jucătorul nu s-a arătat dispus să negocieze cu cele două cluburi, astfel că pentru moment, Leipzig nu a primit nicio ofertă concretă pentru transferul său din Premier League. Singurele formații interesate rămân Real Madrid și PSG.