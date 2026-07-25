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Transferul lui Aymen Boutoutaou, criticat de un dinamovist: „Să plătești peste 1,3 milioane pentru un jucător de Liga 3?”

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 8:51

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Transferul lui Aymen Boutoutaou, criticat de un dinamovist: „Să plătești peste 1,3 milioane pentru un jucător de Liga 3?

Aymen Boutoutaou / Sportpictures

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Aymen Boutoutaou a avut o evoluţie apreciată chiar şi de Gigi Becali după meciul cu FK Auda. Totuşi, FCSB a plătit 1,3 milioane de euro francezilor de la Sochaux pentru transferul lui.

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Andrei Nicolescu critică însă mutarea, considerând că s-a plătit prea mult pentru un jucător adus din Liga a 3-a franceză.

„Pare un jucător bun, dar să ajungi să plătești peste 1 milion de euro pentru un jucător de Liga 3 din Franța… . Haide, că a promovat din Liga 3 în Liga 2… . Este greu, altfel nu îi poți lua. Și noi avem problemele astea”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la Prima Sport.

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