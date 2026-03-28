Robert Lewandowski, dorit de un club uriaș. Poate rămâne în Top 5 campionate, după plecarea de la Barcelona

Internaţionalul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei spaniole FC Barcelona, este dorit de formaţia italiană Juventus Torino, anunţă Gazzetta dello Sport.
Conform publicaţiei din peninsulă, “Bătrâna doamnă” şi-a trimis reprezentanţii în Polonia, pentru a-l urmări pe Lewandowski la meciul cu Albania (scor 2-1), din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, disputat joi seara.
Robert Lewandowski, dorit de Juventus
Robert Lewandowski şi Piotr Zielinski, jucătorul lui Inter Milano, au marcat golurile victoriei Poloniei, care va înfrunta Suedia în finala play-off-ului B, pe 31 martie.
În vârstă de 37 de ani, Lewandowski a înscris în total 117 goluri de la sosirea sa la FC Barcelona, în vara anului 2022. Anterior, el a evoluat în Bundesliga, Borussia Dortmund (103 goluri) şi Bayern Munchen (344 goluri).
Atacantul polonez a cucerit 32 de trofee pe parcursul carierei sale, inclusiv Liga Campionilor, câştigată alături de Bayern în 2020.
Robert Lewandowski a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucător al planetei în 2020 şi 2021.
Contractul său cu Barca expiră la finalul acestui sezon, iar atacantul se află şi în atenţia unor cluburi din Liga profesionistă nord-americană (MLS).
