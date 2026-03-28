Robert Lewandowski, dorit de un club uriaș. Poate rămâne în Top 5 campionate, după plecarea de la Barcelona

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 15:29

Robert Lewandowski, la Barcelona/ Profimedia

Internaţionalul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei spaniole FC Barcelona, este dorit de formaţia italiană Juventus Torino, anunţă Gazzetta dello Sport.

Conform publicaţiei din peninsulă, “Bătrâna doamnă” şi-a trimis reprezentanţii în Polonia, pentru a-l urmări pe Lewandowski la meciul cu Albania (scor 2-1), din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, disputat joi seara.

Robert Lewandowski, dorit de Juventus

Robert Lewandowski şi Piotr Zielinski, jucătorul lui Inter Milano, au marcat golurile victoriei Poloniei, care va înfrunta Suedia în finala play-off-ului B, pe 31 martie.

În vârstă de 37 de ani, Lewandowski a înscris în total 117 goluri de la sosirea sa la FC Barcelona, în vara anului 2022. Anterior, el a evoluat în Bundesliga, Borussia Dortmund (103 goluri) şi Bayern Munchen (344 goluri).

Atacantul polonez a cucerit 32 de trofee pe parcursul carierei sale, inclusiv Liga Campionilor, câştigată alături de Bayern în 2020.

Robert Lewandowski a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucător al planetei în 2020 şi 2021.

Contractul său cu Barca expiră la finalul acestui sezon, iar atacantul se află şi în atenţia unor cluburi din Liga profesionistă nord-americană (MLS).

Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această searăSe schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Observator
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Șeful LPF cere o avere în schimbul imobilului
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Șeful LPF cere o avere în schimbul imobilului
16:22

România U18 – Liechtenstein U18 11-0! Tricolorii şi-au demolat adversara în preliminariile EURO U19 2027
16:15

Jucătorul lui Cristi Chivu a spus “DA” transferului la Barcelona. Ce mai poate bloca mutarea pe Camp Nou
15:51

Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, a surprins pe toată lumea: “Putem câştiga Cupa Mondială”
15:47

Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu, după ce FCSB a ajuns în play-out: „Era echipă mare când eram eu tânăr”
15:21

Susţinător al lui Dinamo, Ion Ţiriac a răbufnit când a fost întrebat de noul stadion: “Cea mai mare prostie”
15:03

Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu știu de ce declară asta”
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune