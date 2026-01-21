Barcelona i-a pus două condiții lui Robert Lewandowski pentru a-i prelungi contractul - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona i-a pus două condiții lui Robert Lewandowski pentru a-i prelungi contractul

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 16:50

Robert Lewandowski / Profimedia

Robert Lewandowski mai are contract cu Barcelona până la finalul acestui sezon, iar atacantul polonez își face deja planurile pentru stagiunea următoare, având în vedere faptul că nu ia în calcul retragerea din activitate.

După ce clubul i-a transmis că este liber să-și caute echipă, acum gruparea catalană i-a confirmat că vrea să-i prelungească acordul, dar cu două condiții.

Robert Lewandowski, două condiții pentru a continua la Barcelona

Ajuns la vârsta de 37 de ani, Robert Lewandowski nu știe încă unde va evolua din sezonul următor, având în vedere faptul că acordul dintre el și Barcelona expiră la finalul acestui sezon.

Deși oficialii „blaugrana” i-au transmis în primă instanță că este liber să-și caute echipe, acum conducerea a revenit asupra deciziei și a precizat că polonezul trebuie să fie de acord cu două lucruri pentru a continua și din vară pe Camp Nou.

Potrivit cotidianului Sport, pentru a rămâne Barcelona, Lewa trebuie să accepte micșorarea salariului cu 50%, el încasând 20 de milioane de euro pe sezon. În același timp, a doua condiție impusă de campioana Spaniei este ca acesta să accepte statutul de rezervă.

  • 169 de meciuri, 111 goluri și 22 de pase decisive sunt cifrele lui Robert Lewandowski la Barcelona
  • 6 trofee a câștigat alături de catalani

