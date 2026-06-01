România – Austria (LIVE SCORE, 18:30). “Tricolorii” luptă în optimile Europeanului de Minifotbal

Naționala României de minifotbal masculin luptă astăzi în optimile de finală ale Campionatului European, iar în fața ei va sta Austria. Elevii lui Virgil Bejenaru au șansa să își continue parcursul bun de la turneul din Slovacia, unde au înregistrat până acum două victorii și o remiză.
Duelul dintre România și Austria va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația AntenaSport.
România – Austria, în optimile Europeanului de Minifotbal (LIVE SCORE, 18:30)
România a început cu un egal Campionatul European contra Spaniei, după care le-a învins pe Anglia (1-0) și pe Georgia (3-0). “Tricolorii” au reușit astfel să încheie pe primul loc Grupa D de la turneul final.
De cealaltă parte, Austria a terminat pe locul 3 Grupa F, după ce a înregistrat doar trei puncte. Echipa pregătită de Dino Cesovic a pierdut cu Azerbaidjan și Franța, însă s-a salvat grație unei victorii cu Italia care i-a asigurat accesul în fazele eliminatorii.
România este o specialistă a Campionatului European de Minifotbal, competiție pe care a câștigat-o de șase ori consecutiv din 2011 până în 2015. La ultimele trei ediții, cele din 2018, 2022 și 2024, “tricolorii” au ajuns până în finală, însă au pierdut de fiecare dată.
Austria, în schimb, nu este o națională galonată la această competiție, reușind să iasă din grupe doar de două ori, în 2012 și 2015, când a fost eliminată din optimi.
Lotul României pentru Campionatul European de Minifotbal
Portari: Ionuț Neacșa (AFC Nova Vita), Daniel Constantinescu (ACS Tazmannschaft București);
Jucători de câmp: Mircea Ungur, Andrei Balea, Viorel Saim, Andrei Moldovan, Laurențiu Moț (toți AFC Nova Vita), Mircea Popa (Annabella Râureni), Vlăduț Mocanu, Valentin Croitoriu (ambii ACS Arsenal Iași 2021), Gabriel Dumitrașcu (AS Chedra Tax Ploiești), Alin Robu (ACS Tazmannschaft București), Ciprian Timiș (ACS Stone Team), Adrian Zaluschi (ACS Dinozaurii Timișoara), Alexandru Bourceanu (Ajax Dulcisimo).
