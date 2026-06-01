România – Austria (LIVE SCORE, 18:30). “Tricolorii” luptă în optimile Europeanului de Minifotbal

Naționala României de minifotbal masculin luptă astăzi în optimile de finală ale Campionatului European, iar în fața ei va sta Austria. Elevii lui Virgil Bejenaru au șansa să își continue parcursul bun de la turneul din Slovacia, unde au înregistrat până acum două victorii și o remiză.

România – Austria, în optimile Europeanului de Minifotbal (LIVE SCORE, 18:30)

România a început cu un egal Campionatul European contra Spaniei, după care le-a învins pe Anglia (1-0) și pe Georgia (3-0). “Tricolorii” au reușit astfel să încheie pe primul loc Grupa D de la turneul final.

De cealaltă parte, Austria a terminat pe locul 3 Grupa F, după ce a înregistrat doar trei puncte. Echipa pregătită de Dino Cesovic a pierdut cu Azerbaidjan și Franța, însă s-a salvat grație unei victorii cu Italia care i-a asigurat accesul în fazele eliminatorii.

România este o specialistă a Campionatului European de Minifotbal, competiție pe care a câștigat-o de șase ori consecutiv din 2011 până în 2015. La ultimele trei ediții, cele din 2018, 2022 și 2024, “tricolorii” au ajuns până în finală, însă au pierdut de fiecare dată.