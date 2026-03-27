Roy Hodgson a semnat la 78 de ani. Ce echipă a preluat

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 14:50

Roy Hodgson - Profimedia Images

Fostul antrenor al echipei Liverpool şi al naţionalei Angliei, Roy Hodgson, s-a alăturat vineri echipei Bristol City în calitate de antrenor interimar, după ce formaţia din Championship l-a demis pe Gerhard Struber pe fondul unei serii de şase meciuri fără victorie în toate competiţiile.

Hodgson a mai antrenat echipa Bristol în 1982, aceasta fiind prima sa experienţă ca antrenor la un club englez.

Antrenorul în vârstă de 78 de ani, care a pregătit ultima oară echipa Crystal Palace, a dus-o pe Inter Milano în finala Cupei UEFA în sezonul 1996-1997 şi a condus-o pe Fulham în finala Ligii Europa în sezonul 2009-2010.

Bristol se află la 12 puncte deasupra zonei de retrogradare, cu şapte meciuri rămase în Championship, dar nu a mai câştigat un meci de luna trecută, când campania sa din FA Cup s-a încheiat cu o înfrângere în faţa echipei Port Vale, din League One.

„Numirea lui Roy nu se rezumă doar la rezultatele următoarelor şapte meciuri. Pe parcursul restului sezonului, el ne va ajuta să stabilim standardele şi valorile de care clubul nostru va avea nevoie pentru a avea succes în viitor”, a declarat Charlie Boss, directorul general al clubului Bristol, într-un comunicat.

Bristol va întâlni echipa Charlton Athletic la 3 aprilie.

