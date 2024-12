"Să avem derby-uri şi în Italia!" Adrian Mutu i-a dat un sfat lui Gigi Becali, după ce Dan Şucu a cumpărat Genoa - Antena Sport

Putem face lucruri. Eu cred că poate să reușească. Normal că mai există anumite invidii și răutăți, dar eu cred că lucrurile astea ar trebui să fie lăsate deoparte”, a mai spus Adrian Mutu, conform sursei citate anterior.

Gigi Becali a spus suma uriaşă pe care Dan Şucu o va cheltui la Genoa în fiecare an

Patronul FCSB-ului a făcut un calcul şi e de părere că Dan Şucu trebuie să mai aducă la Genoa 20-30 de milioane de euro pe an. Totodată, Becali nu crede că Dan Şucu va reuşi să transforme clubului italian într-unul profitabil deşi a demonstrat până acum în afaceri.

„Cu Genoa ce? Am înțeles că e Șucu. N-am eu rivalitate cu el, eu am o afacere, eu vreau să câștig bani. Eu nu am rivalitate cu el, e băiat bun.

E bine și ca imagine a României, e bine ce a făcut el. Trebuie să ne mândrim că un român poate să facă asta. E normal, cum să îți permiți să dai 45 de milioane pe un pachet și apoi să te mai coste 20 – 30 de milioane pe an.Nu sunt eu invidios. Invidios eram cu Rapid, dacă ajungea în fața mea. La ce să am invidie, pentru ce? Când ești mai tânăr, da, mai ai invidie, acum, la o vârstă, ce să mai am?

Dacă era Anglia, era altceva. Acolo sunt mulți bani din televizare. Acolo cheltui și bani, de la tine din buzunar. Zic că nu poți să produci bani, să câștigi, să merite investiția. Eu nu spun că Șucu nu poate să țină Genoa, că poate, bagă 20 – 30 de milioane pe an. Trebuie să bagi atât de la tine, cred eu.

Asta nu înseamnă că eu îmi fac ambiția cu Șucu, nu, tată. Eu o să iau din Liga Campionilor 40, el trebuie să bage 40 din buzunar. O să ajungem (n.r: în Liga Campionilor)”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după ce Dan Şucu a preluat clubul Genoa.