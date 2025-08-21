Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie - Antena Sport

FCU Craiova, formaţie ajunsă în Liga 3, tocmai şi aflat adversarele din noul sezon, dar sunt şanse foarte mari ca echipa patronată de Adrian Mititelu să nu mai apuce să îşi dispute meciurile din noua stagiune.

Oltenii au mai multe restanţe către foşti jucători şi către clubul Dinamo. Echipa lui Mititelu a primit un ultimatul din partea Comisiei de Disciplină şi riscă să fie exclusă din toate competiţiile dacă aceste restanţe nu se vor achita.

FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie

Potrivit gsp.ro, FCU Craiova riscă excluderea din toate competiţiile organizate de FRF pe 3 septembrie. Pe data de 20 august, oltenii au primit o nouă depunctare, iar totalul a ajuns la 94 de puncte.

La Comisia de Disciplină, FCU Craiova are mai multe dosare, iar în cazul în care se va ajuns la 12 puncte într-un singur dosar, echipa lui Adrian Mititelu va fi exclusă şi dezafiliată.

Echipa trebuie să plătească în termen de 90 de zile de la momentul începerii litigilului. Această perioadă de 90 de zile are are câte şase perioade de 15 zile. După fiecare astfel de perioadă, penalizarea creşte cu alte două puncte.