Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie - Antena Sport

FCU Craiova, formaţie ajunsă în Liga 3, tocmai şi aflat adversarele din noul sezon, dar sunt şanse foarte mari ca echipa patronată de Adrian Mititelu să nu mai apuce să îşi dispute meciurile din noua stagiune.
Oltenii au mai multe restanţe către foşti jucători şi către clubul Dinamo. Echipa lui Mititelu a primit un ultimatul din partea Comisiei de Disciplină şi riscă să fie exclusă din toate competiţiile dacă aceste restanţe nu se vor achita.
FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
Potrivit gsp.ro, FCU Craiova riscă excluderea din toate competiţiile organizate de FRF pe 3 septembrie. Pe data de 20 august, oltenii au primit o nouă depunctare, iar totalul a ajuns la 94 de puncte.
La Comisia de Disciplină, FCU Craiova are mai multe dosare, iar în cazul în care se va ajuns la 12 puncte într-un singur dosar, echipa lui Adrian Mititelu va fi exclusă şi dezafiliată.
Echipa trebuie să plătească în termen de 90 de zile de la momentul începerii litigilului. Această perioadă de 90 de zile are are câte şase perioade de 15 zile. După fiecare astfel de perioadă, penalizarea creşte cu alte două puncte.
Nu este vorba numai despre datorii către foşti jucători sau antrenori, ci şi despre o datorie către Dinamo, când FCU Craiova nu a împărţit cheltuielile dintr-un meci de Cupa României.
Potrivit sursei menţionate mai sus, crediotrii sunt Drăgan Florin Anton, Morra Maurizio, Buta Gabriel Nicolae (dosar 1), Aldegani Gabriele, Achim Alexandru Vlad, Chitu Aurelian Ionuț, Oltean Tudor Alexandru și Dinamo, fostul preşedinte, Marcel Puşcaş, Andrei Albu, Alexandru Mărgărit şi al doilea dosar al lui Gabriel Buta.
Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: “Nu vreau să spun o minciună”
Patronul formației care evoluează în liga a treia a dezvăluit că nu este deranjat de faptul că o echipă din Craiova are succes, ci de modul în care a ajuns clubul patronat de Mihai Rotaru în prezent să fie cunoscut. Mititelu și-a numit rivalii din oraș drept o “concurență neloială” și a acuzat Universitatea de sprijinul financiar pe care l-a primit de-a lungul timpului.
“Sunt anumite sentimente care nu poți să le descrii. În primul rând, pe mine nu mă deranjează că o echipă din Craiova este sus. Pe mine mă deranjează altceva. Ei ne-au furat suporterii, ne-au furat tot, identitatea. E ușor să faci, când toată lumea te sprijină financiar.
Dacă echipa se numea CS Craiova, nu mai avea atât de mulți bani, nu mai avea atât de multă susținere. Dacă o luau și ei din Liga a 4-a și își creau propria identitate și nu îmi blocau mie afacerile, nu aveam nimic cu ei. Poate era o mică invidie, o concurență în oraș, dar ei fac concurență neloială
Ei mi-au furat mie identitatea, suporterii, au primit sprijin financiar din toate părțile, e foarte ușor să faci performanță în astfel de condiții. Puneți-l pe Rotaru în situația mea, să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie, să vedem dacă lucrurile mai pot fi la fel“, a declarat Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.
