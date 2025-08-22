"Sperăm ca UEFA să facă o anchetă" Daniel Bîrligea a făcut praf arbitrajul după 2-2 cu Aberdeen: "A ținut cu ei" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a oferit prima reacție după Aberdeen – FCSB 2-2! Atacantul campioanei a făcut praf arbitrajul din cadrul partidei din Scoția.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La interviu, Bîrligea a ieșit la atac și a transmis că centralul Serdar Gozubuyuk a „ținut” cu Aberdeen. Atacantul speră ca UEFA să facă o anchetă în cazul acestui meci, fiind de părere că acesta a „stricat fotbalul”.

Daniel Bîrligea a ieșit la atac și a criticat arbitrajul din Aberdeen – FCSB 2-2

“Ne-am făcut treaba destul de bine. Din păcate am rezistat până când am putut, dar s-a văzut atitudinea pozitivă. Sunt mândru de toți colegii.

Am vrut să dau totul pentru echipă, pentru acest meci și pentru calificare. Cu siguranță eram mai fericit dacă era alt rezultat, dar și acest 2-2, să zicem, că a ieșit ok.

Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul. Sper ca la retur să avem un arbitraj mai bun.