Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: "Îmi e rușine!" - Antena Sport

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!”

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 22:43

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: Îmi e rușine!

Dan Petrescu a luat o decizie radicală după Hacken – CFR Cluj 7-2! Concret, antrenorul a ales să își dea demisia, la finalul partidei din Suedia.

CFR Cluj a înregistrat o umilință istorică în manșa tur a „dublei” din play-off-ul Conference League. Echipa din Gruia a fost făcută praf de suedezii de la Hacken, scor 7-2!

Dan Petrescu și-a dat demisia după Hacken – CFR Cluj 7-2

Dan Petrescu a ales să își dea demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a făcut anunțul la conferința de presă.

”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club, spune el.

Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a spus Dan Petrescu, la conferință, citat de Afton Bladet.

Echipa din Gruia a rămas astfel fără antrenor. Rămâne de văzut cine îl va înlocui pe Dan Petrescu la cârma formației.

Hacken – CFR Cluj 7-2

Hacken a învins-o pe CFR Cluj cu 7-2, în manşa tur a play-off-ului Conference League! A fost o umilinţă istorică pentru ardeleni, care nu au mai pierdut la această diferenţă, de 5 goluri, în Europa decât cu AS Roma, în Europa League, pe 5 noiembrie 2020, pe stadionul Olimpico. CFR Cluj nu a mai primit niciodată în istorie 7 goluri în cupele europene!

CFR Cluj a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost depăşită de Braga, în turul 3 preliminar Europa League. Portghezii s-au impus cu 4-1 la general în faţa echipei lui Dan Petrescu. Nimic nu anunţa însă dezastrul din Suedia. Hacken a marcat 7 goluri şi a ratat şi alte ocazii. CFR Cluj a înscris de două ori, prin Korenica şi Cordea. Louis Munteanu a avut două goluri anulate.

Cum au arătat echipele de start:

Hacken: Berisha- Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist- Rygaard, Gustafson, Andersen- Svanback, Brusberg, Layouni
Rezerve: Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius
Antrenor: Jens Gustafsson

CFR Cluj: Hindrich- Bosec, Sinyian, Ilie, Camora- Emerllahu, Keita, Korenica- Cordea, Munteanu, Nkololo
Rezerve: Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Djokovic, Postolachi
Antrenor: Dan Petrescu

