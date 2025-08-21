Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: "Îmi e rușine!" - Antena Sport

Dan Petrescu a luat o decizie radicală după Hacken – CFR Cluj 7-2! Concret, antrenorul a ales să își dea demisia, la finalul partidei din Suedia.
CFR Cluj a înregistrat o umilință istorică în manșa tur a „dublei” din play-off-ul Conference League. Echipa din Gruia a fost făcută praf de suedezii de la Hacken, scor 7-2!
Dan Petrescu și-a dat demisia după Hacken – CFR Cluj 7-2
Dan Petrescu a ales să își dea demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a făcut anunțul la conferința de presă.
”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.
În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club, spune el.
Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a spus Dan Petrescu, la conferință, citat de Afton Bladet.
Echipa din Gruia a rămas astfel fără antrenor. Rămâne de văzut cine îl va înlocui pe Dan Petrescu la cârma formației.
Hacken – CFR Cluj 7-2
Hacken a învins-o pe CFR Cluj cu 7-2, în manşa tur a play-off-ului Conference League! A fost o umilinţă istorică pentru ardeleni, care nu au mai pierdut la această diferenţă, de 5 goluri, în Europa decât cu AS Roma, în Europa League, pe 5 noiembrie 2020, pe stadionul Olimpico. CFR Cluj nu a mai primit niciodată în istorie 7 goluri în cupele europene!