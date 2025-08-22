Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador - Antena Sport

Gigi Becali a explicat problema vizelor lui Ngezana, Radunovic şi Alhassan, care nu au fost obţinute, iar cei 3 au ratat partida tur cu Aberdeen.

Gigi Becali a recunoscut că vizele ar fi trebuit cerute mai devreme, dar a spus şi că FCSB nu avea motiv pentru a le cere. Totodată, a transmis că ambasadorul era în concediu şi el nu l-a putut ruga să o ajute pe FCSB în această problemă.

Gigi Becali, despre problema vizelor: “E posibil să fie şi vina staff-ului nostru”

“Cu vizele, de ce s-a putut în trecut? Păi, jucam primul meci acasă și aveai timp 2 săptămâni să le obții. Acum am jucat în deplasare, nu a fost timp.

Ce trebuia, cred eu, trebuia să anticipăm și să cerem vize înainte, dar nu aveam motiv pentru a le cere. Aici se cere aviz de muncă, adică să aibă drept de muncă. Nu ceream viză ca turist. Ei erau din Africa, din Muntenegru.

Trebuie vize pentru drept de muncă! Poate să fie și vina staff-ului nostru, e posibil. Ce este important e că e foarte bine 2-2! A fost și problema că ambasadorul a fost în concediu. Mergeam la el dacă era. Mergeam eu, m-am împrietenit cu el. El era vecin cu mine, fostul ambasador, și venea și mai bea o sticlă de whisky, îl mai lăsam în palat. Băutura el o aducea. Era la vecin, era gard în gard ambasada”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro după Aberdeen – FCSB 2-2.