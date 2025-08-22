Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador

Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador

Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador

Publicat: 22 august 2025, 0:01

Gigi Becali nu neagă că staff-ul lui ar putea fi vinovat pentru problema vizelor! Ce a spus despre ambasador

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a explicat problema vizelor lui Ngezana, Radunovic şi Alhassan, care nu au fost obţinute, iar cei 3 au ratat partida tur cu Aberdeen.

Gigi Becali a recunoscut că vizele ar fi trebuit cerute mai devreme, dar a spus şi că FCSB nu avea motiv pentru a le cere. Totodată, a transmis că ambasadorul era în concediu şi el nu l-a putut ruga să o ajute pe FCSB în această problemă.

Gigi Becali, despre problema vizelor: “E posibil să fie şi vina staff-ului nostru”

Cu vizele, de ce s-a putut în trecut? Păi, jucam primul meci acasă și aveai timp 2 săptămâni să le obții. Acum am jucat în deplasare, nu a fost timp.

Ce trebuia, cred eu, trebuia să anticipăm și să cerem vize înainte, dar nu aveam motiv pentru a le cere. Aici se cere aviz de muncă, adică să aibă drept de muncă. Nu ceream viză ca turist. Ei erau din Africa, din Muntenegru.

Trebuie vize pentru drept de muncă! Poate să fie și vina staff-ului nostru, e posibil. Ce este important e că e foarte bine 2-2! A fost și problema că ambasadorul a fost în concediu. Mergeam la el dacă era. Mergeam eu, m-am împrietenit cu el. El era vecin cu mine, fostul ambasador, și venea și mai bea o sticlă de whisky, îl mai lăsam în palat. Băutura el o aducea. Era la vecin, era gard în gard ambasada”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro după Aberdeen – FCSB 2-2.

Aberdeen – FCSB 2-2

FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia scoţiană FC Aberdeen, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Europa.

FCSB a plecat cu un dezavantaj important în partida din Scoţia, Charalambous fiind nevoit să renunţe la trei jucători importanţi – Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan, care nu au putut fi folosiţi pentru că nu au avut vizele de intrare în Marea Britanie. Gazdele au controlat startul de meci pe Pittodrie Stadium, însă cei care au deschis scorul au fost bucureştenii, în minutul 32, prin Bîrligea, care a fost lansat de Miculescu şi a şutat pe jos, plasat, învingându-l pe Mitov. După numai şase minute, Cisotti a primit direct cartonaşul roşu pentru un fault din spate la Milanovic.

Elevii lui Charalambous şi-au majorat avantajul în minutul 47, imediat după pauză, când Bîrligea a recuperat mingea, a urcat până în careu şi a pasat lui Olaru, care a înscris. În minutul 51 Mitov a respins şutul lui Miculescu, pentru ca Aberdeen să marcheze în minutul 61, prin Polvara. Sokler a ratat egalarea în minutul 65, dar a înscris în minutul 89 aducând egalarea pentru gazde. S-a terminat Aberdeen – FCSB 2-2 şi calificarea se joacă la Bucureşti.

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”