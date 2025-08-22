Gigi Becali, dat pe spate de un jucător de la FCSB după 2-2 cu Aberdeen: "A fost numărul 1!" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după Aberdeen – FCSB 2-2. Patronul campioanei a venit cu un val de launde pentru un jucător de la echipa sa, după meciul din Scoția.
Este vorba despre Daniel Bîrligea. Atacantul de la FCSB marcat un gol și să ofere o pasă decisivă, la reușita lui Darius Olaru, în cadrul partidei cu Aberdeen.
Gigi Becali, dat pe spate de Daniel Bîrligea după Aberdeen – FCSB 2-2
După meci, Gigi Becali a transmis că Daniel Bîrligea a fost, de departe „numărul 1” de la FCSB. Patronul campioanei l-a lăudat pe atacantul care a fost decisiv în Scoția.
“Nu mai are rost să spun cine mi-a plăcut. (n.r. Bîrligea?) A fost cel mai bun de când este la noi! Nu că a dat gol și pasă de gol, dar cum s-a descurat în toate situațiile alea..
El a mai alergat așa, de multe ori, dar cum s-a descurcat, cum a ieșit din situațiile din care a ieșit. Și Edjouma putea să dea gol în final.
Bîrligea, de departe, a fost numărul 1″, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.
FCSB pleacă cu un avantaj la calificarea în Europa League, având în vedere că returul cu Aberdeen se va juca la București. Partida este programată pe 28 august, de la ora 21:30.
Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul meciului Aberdeen – FCSB 2-2: “A fost de partea lor”
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, l-a criticat pe arbitrul central al partidei cu Aberdeen. Cartonaşul roşu primit de Juri Cisotti a fost o fază incriminată de Gigi Becali.