Aberdeen - FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Aberdeen şi FCSB, din prima manşă a play-off-ului Europa League, va avea loc joi seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Campioana României speră să revină în faza principală din Europa League. Sezonul trecut, formaţia roş-albastră înregistra un parcurs impresionant, reuşind să ajungă până în faza optimilor de finală.

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45)

Dacă pentru FCSB aceasta este a patra dublă europeană a sezonului, scoţienii de la Aberdeen abia îşi încep parcursul european. Fosta echipă antrenată de Sir Alex Ferguson a ajuns în preliminarii Europa League după ce a câştigat Cupa Scoţiei.

Ambele echipe au început modest noul sezon. FCSB are doar 5 victorii în primele 13 meciuri oficiale din actuala stagiune, în toate competiţiile, în timp ce Aberdeen a pierdut primele două etape de campionat, cu Hearts şi Celtic, câştigând pentru prima oară în acest sezon chiar în weekend, atunci când au învins-o pe Morton, în Cupa Ligii Scoţiei.

FCSB a avut ceva bătăi de cap înainte de plecarea în Scoţia. Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana au avut probleme cu vizele. Cei trei au ajuns în cele din urmă în Scoţia, dar asta după ce au petrecut mai multe ore la aeroport, ratând antrenamentul oficial de miercuri seară.