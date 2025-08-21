Aberdeen - FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Aberdeen - FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile

Publicat: 21 august 2025, 11:59

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile

Jucătorii de la FCSB fac hora / Sport Pictures

Meciul dintre Aberdeen şi FCSB, din prima manşă a play-off-ului Europa League, va avea loc joi seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Campioana României speră să revină în faza principală din Europa League. Sezonul trecut, formaţia roş-albastră înregistra un parcurs impresionant, reuşind să ajungă până în faza optimilor de finală.

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45)

Dacă pentru FCSB aceasta este a patra dublă europeană a sezonului, scoţienii de la Aberdeen abia îşi încep parcursul european. Fosta echipă antrenată de Sir Alex Ferguson a ajuns în preliminarii Europa League după ce a câştigat Cupa Scoţiei.

Ambele echipe au început modest noul sezon. FCSB are doar 5 victorii în primele 13 meciuri oficiale din actuala stagiune, în toate competiţiile, în timp ce Aberdeen a pierdut primele două etape de campionat, cu Hearts şi Celtic, câştigând pentru prima oară în acest sezon chiar în weekend, atunci când au învins-o pe Morton, în Cupa Ligii Scoţiei.

FCSB a avut ceva bătăi de cap înainte de plecarea în Scoţia. Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana au avut probleme cu vizele. Cei trei au ajuns în cele din urmă în Scoţia, dar asta după ce au petrecut mai multe ore la aeroport, ratând antrenamentul oficial de miercuri seară.

Echipele probabile în Aberdeen – FCSB

  • Aberdeen: Mitrov – Jensen, Dorrington, Milne, Devlin – Shinnie, Nielsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi
    Rezerve: Suman, Knoester, Polvara, Clarkson, Palaversa, Molloy, Kjartansson, Soker, Morris
    Antrenor: Jimmy Thelin
  • FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Ngezana, Radunovic – Șut, Chricheș – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea
    Rezerve: Zima, Kiki, Pantea, Graovac, Lixandru, Edjouma, Politic, Alhassan, Miculescu, Oct. Popescu, Toma, Stoian
    Antrenor: Elias Charalambous

Tănase, Mihai Popescu și Chiricheș, remarcați de Aberdeen

Cei de la Aberdeen au inclus și o secțiune care se intitulează: “La cine să avem grijă?“, în cadrul căreia au fost numiți trei jucători din lotul lui Elias Charalambous. Florin Tănase a fost remarcat pentru golurile marcate în startul sezonului, Mihai Popescu pentru experiența sa din fotbalul scoțian, iar Vlad Chricheș pentru CV-ul său impresionant.

“Internaționalul român Florin Tănase este liderul marcatorilor pentru FCSB în campionat, cu patru goluri marcate până acum în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasarea cu Dinamo București, fostul jucător al celor de la Kilmarnock, Danny Armstrong, reușind și el un hat-trick pentru echipa gazdă.

Fostul jucător al celor de la St. Mirren, Hearts și Hamilton Accies (n.r. Academical), fundașul Mihai Popescu intră în al doilea său sezon alături de echipa română, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș poate da peste «the Dons» (n.r. porecla echipei) pe Pittodrie. Mijlocașul e la a doua aventură la FCSB și are în CV echipe precum Tottenham Hotspur și Napoli“, au notat cei de la Aberdeen pe site-ul oficial, afc.co.uk.

