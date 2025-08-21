Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul meciului Aberdeen - FCSB 2-2: "A fost de partea lor" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, l-a criticat pe arbitrul central al partidei cu Aberdeen. Cartonaşul roşu primit de Juri Cisotti a fost o fază incriminată de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali consideră că echipa lui a fost dezavantajată în tur, dar speră că formaţia lui se va califica la retur. El e încrezător, transmiţând că rezultatul de egalitate de la Aberdeen, chiar şi după ce FCSB a condus cu 2-0, e un rezultat bun.

Gigi Becali: “Arbitrul a fost de partea lor”

„Eu nu am avut emoții. Nu am avut pentru ce că, nu v-am spus, dacă ești calificat într-o competiție, nu mai ai emoții!

În momentul în care joci cu un om în minus atât timp, te lași în mâna lui Dumnezeu, ce o vrea să fie. Cel puțin 2 intrări au fost mai tari decât a lui Cisotti. Una la Tănase și una la Olaru. Arbitrul a fost de partea lor!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Aberdeen – FCSB 2-2

FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia scoţiană FC Aberdeen, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Europa.