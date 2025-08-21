Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: "Fotbalul se va duce într-un colaps financiar" - Antena Sport

FCSB a reușit să îl transfere pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj în schimbul sumei de 50.000 de euro, plus serviciile definitive ale lui Andrei Gheorghiță, care inițial fusese doar împrumutat la “șepcile roșii”. Deși mutarea respectivă pare la prima impresie un chilipir pentru campioana României, Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a ținut să tragă un semnal de alarmă.
Omul aflat la conducerea alb-roșilor este de părere că în fotbalul românesc există o tendință de a supraevalua anumiți jucători lansată de cluburile care își permit să ofere sume de transferuri și salarii mai mari.
Andrei Nicolescu: “Zone pompieristice care dau foarte bine la public”
Mamadou Thiam a ajuns în cele din urmă la FCSB, în contextul în care mutarea sa părea că a picat ca urmare a interesului din străinătate pentru el. Roș-albaștrii au decis să le ofere celor de la “U” 50.000 de euro, plus o mutare permanentă a lui Andrei Gheorghiță.
Dacă suma concretă de transfer nu pare una destul de mare, salariul senegalezului va fi unul dintre cele mai mari de la echipă. Thiam va încasa 30.000 de euro, cu mult peste ce primea la Universitatea Cluj.
Una dintre ultimele persoane care a reacționat la această mutare a fost Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, care este de părere că fotbalul din România este supraevaluat. În plus, președintele alb-roșilor a spus că echipele care aruncă bani fără să aibă vreo garanție a succesului cu diverși jucători și că acest lucru nu aduce vreun beneficiu Ligii 1.
“Am senzația că pentru pentru fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie, se întâmplau două lucruri, transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.
E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar. Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.
Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții“, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Mihai Stoica, despre Mamadou Thiam: “A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală”
Thiam ar putea debuta în meciul de duminică, pe care FCSB îl va disputa împotriva lui FC Argeş.
„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r.: Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp.
Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla mâine seară aici”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
- FCSB, decizie în regim de urgență. Acțiunea campioanei după transferul lui Mamadou Thiam
- Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
- Rapid îl vrea pe Vladislav Blănuţă! Giuleştenii încearcă două mari lovituri pe piaţa transferurilor
- Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: “Ni l-am dorit de foarte mult timp”
- Ce s-a ales, la 33 de ani, de brazilianul căruia Gigi Becali îi pusese clauză de reziliere de 10 milioane €