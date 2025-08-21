Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: "Fotbalul se va duce într-un colaps financiar" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: “Fotbalul se va duce într-un colaps financiar”

Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: “Fotbalul se va duce într-un colaps financiar”

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 8:15

Comentarii
Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: Fotbalul se va duce într-un colaps financiar

Mamadou Thiam - Andrei Nicolescu / Colaj Profimedia

FCSB a reușit să îl transfere pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj în schimbul sumei de 50.000 de euro, plus serviciile definitive ale lui Andrei Gheorghiță, care inițial fusese doar împrumutat la “șepcile roșii”. Deși mutarea respectivă pare la prima impresie un chilipir pentru campioana României, Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a ținut să tragă un semnal de alarmă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul aflat la conducerea alb-roșilor este de părere că în fotbalul românesc există o tendință de a supraevalua anumiți jucători lansată de cluburile care își permit să ofere sume de transferuri și salarii mai mari.

Andrei Nicolescu: “Zone pompieristice care dau foarte bine la public”

Mamadou Thiam a ajuns în cele din urmă la FCSB, în contextul în care mutarea sa părea că a picat ca urmare a interesului din străinătate pentru el. Roș-albaștrii au decis să le ofere celor de la “U” 50.000 de euro, plus o mutare permanentă a lui Andrei Gheorghiță.

Dacă suma concretă de transfer nu pare una destul de mare, salariul senegalezului va fi unul dintre cele mai mari de la echipă. Thiam va încasa 30.000 de euro, cu mult peste ce primea la Universitatea Cluj.

Una dintre ultimele persoane care a reacționat la această mutare a fost Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, care este de părere că fotbalul din România este supraevaluat. În plus, președintele alb-roșilor a spus că echipele care aruncă bani fără să aibă vreo garanție a succesului cu diverși jucători și că acest lucru nu aduce vreun beneficiu Ligii 1.

Reclamă
Reclamă

Am senzația că pentru pentru fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie, se întâmplau două lucruri, transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.

E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar. Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.

Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții“, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artăIancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
Reclamă

Mihai Stoica, despre Mamadou Thiam: “A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală”

Thiam ar putea debuta în meciul de duminică, pe care FCSB îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r.: Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp.

Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla mâine seară aici”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Observator
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
10:04
Moment de necrezut în Chile. O echipă a marcat pe final, însă arbitrul a dictat corner
9:42
FCSB, decizie în regim de urgență. Acțiunea campioanei după transferul lui Mamadou Thiam
9:26
Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka
9:18
Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul
9:05
Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial
9:01
Fără Messi, Luis Suarez a fost eroul lui Inter Miami. Mascherano a fost eliminat după ce s-a certat cu arbitrul
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa 6 Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: “Vrea apartament”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”