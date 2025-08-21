Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu: "Fotbalul se va duce într-un colaps financiar" - Antena Sport

FCSB a reușit să îl transfere pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj în schimbul sumei de 50.000 de euro, plus serviciile definitive ale lui Andrei Gheorghiță, care inițial fusese doar împrumutat la “șepcile roșii”. Deși mutarea respectivă pare la prima impresie un chilipir pentru campioana României, Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a ținut să tragă un semnal de alarmă.

Omul aflat la conducerea alb-roșilor este de părere că în fotbalul românesc există o tendință de a supraevalua anumiți jucători lansată de cluburile care își permit să ofere sume de transferuri și salarii mai mari.

Andrei Nicolescu: “Zone pompieristice care dau foarte bine la public”

Mamadou Thiam a ajuns în cele din urmă la FCSB, în contextul în care mutarea sa părea că a picat ca urmare a interesului din străinătate pentru el. Roș-albaștrii au decis să le ofere celor de la “U” 50.000 de euro, plus o mutare permanentă a lui Andrei Gheorghiță.

Dacă suma concretă de transfer nu pare una destul de mare, salariul senegalezului va fi unul dintre cele mai mari de la echipă. Thiam va încasa 30.000 de euro, cu mult peste ce primea la Universitatea Cluj.

Una dintre ultimele persoane care a reacționat la această mutare a fost Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, care este de părere că fotbalul din România este supraevaluat. În plus, președintele alb-roșilor a spus că echipele care aruncă bani fără să aibă vreo garanție a succesului cu diverși jucători și că acest lucru nu aduce vreun beneficiu Ligii 1.