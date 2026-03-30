Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China

Nicolae Stanciu a fost surprins cu lacrimi în ochi la finalul semifinalei de baraj pentru World Cup 2026, Turcia – România 1-0. Chiar dacă multe voci au spus că mijlocaşul de 32 de ani s-ar putea retrage de la echipa naţională, Giovanni Becali susţine că jucătorul lui Dalian Yingbo va continua.

Becali a explicat şi de ce a ales Stanciu transferul în China, chiar dacă mutarea îi poate afecta prezenţa la echipa naţională. Căpitanul României are un salariu de două milioane de euro în Asia.

Salariul uriaş al lui Nicolae Stanciu în China

“(n.r. – Stanciu, capăt de drum?) S-ar putea. Dar dacă tu zici de Maxim, care are 36 de ani… Așa, pentru două meciuri, și pe Stanciu pot să îl convoc peste un an, la 33 de ani. Are un salariu bun în China.

Cred că ia 1,5 milioane de euro, poate chiar 2 milioane. A plecat liber… Din China, iei un avion, faci 9 ore până la Istanbul și 1 oră până la București”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Nicoale Stanciu, dărâmat după Turcia – România 1-0

Prezent de două ori la turnee finale de Campionat European, Nicolae Stanciu este de părere că a ratat ultima şansă de a mai ajunge la un Campionat Mondial.