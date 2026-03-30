Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China

Dan Roșu Publicat: 30 martie 2026, 10:50

Nicolae Stanciu a fost surprins cu lacrimi în ochi la finalul semifinalei de baraj pentru World Cup 2026, Turcia – România 1-0. Chiar dacă multe voci au spus că mijlocaşul de 32 de ani s-ar putea retrage de la echipa naţională, Giovanni Becali susţine că jucătorul lui Dalian Yingbo va continua.

Becali a explicat şi de ce a ales Stanciu transferul în China, chiar dacă mutarea îi poate afecta prezenţa la echipa naţională. Căpitanul României are un salariu de două milioane de euro în Asia.

“(n.r. – Stanciu, capăt de drum?) S-ar putea. Dar dacă tu zici de Maxim, care are 36 de ani… Așa, pentru două meciuri, și pe Stanciu pot să îl convoc peste un an, la 33 de ani. Are un salariu bun în China.

Cred că ia 1,5 milioane de euro, poate chiar 2 milioane. A plecat liber… Din China, iei un avion, faci 9 ore până la Istanbul și 1 oră până la București”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Prezent de două ori la turnee finale de Campionat European, Nicolae Stanciu este de părere că a ratat ultima şansă de a mai ajunge la un Campionat Mondial.

“Durere pentru că, cel puţin pentru mine şi alţi colegi, ştim că poate a fost ultima şansă să ajungem la un Campionat Mondial şi sunt convins că nu doar eu simt acest lucru. Ne pare rău că nu am putut mai mult în această seară, că nu i-am făcut fericiţi pe români. Asta e viaţa, chiar dacă noi câştigam, de mâine eram la fel, la antrenament. Cu alt vibe, dar pierzi sau câştigi, de mâine trebuie să faci acelaşi lucru. Ştiu că era alt vibe şi cu toţii ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate nu s- a putut.

Cred că s-a pregătit meciul bine. A fost o partidă echilibrată. Poate că în prima repriză nu au fost deloc ocazii mari de gol. În startul reprizei a doua sau când s-a început… micile detalii fac diferenţa. Consider că toţi cei care suntem aici, în primul rând cu mine, suntem vinovaţi şi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ratarea acestei calificări. Pe viitor, jucătorii care vor fi la naţională să reuşească să ducă România la un Campionat Mondial. La European am mai fost, dar poate că a fost ultima şansă de a ajunge la un Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva jucători!” Când va fi prezentat oficial de FRF
Fanatik.ro
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva jucători!” Când va fi prezentat oficial de FRF
11:26

Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia
11:24

Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”
11:06

Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România
10:57

Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
10:54

“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
10:49

Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune