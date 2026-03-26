Nicolae Stanciu, la pământ după Turcia – România 1-0: “Toţi suntem vinovaţi! Trebuie să ne asumăm responsabilitatea”

Alex Masgras Publicat: 26 martie 2026, 21:28 / Actualizat: 26 martie 2026, 22:58

Nicolae Stanciu / Antena Sport

Nicolae Stanciu a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului dintre Turcia şi România, scor 1-0, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Drumul României către turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic s-a încheiat la Istanbul.

Prezent de două ori la turnee finale de Campionat European, Nicolae Stanciu este de părere că a ratat ultima şansă de a mai ajunge la un Campionat Mondial. Mijlocaşul de 32 de ani a avut o ocazie uriaşă, atunci când a lovit bara, în minutul 75.

Nicoale Stanciu, dărâmat după Turcia – România 1-0: “Pentru mine a fost ultima şansă de a ajunge la un Campionat Mondial”

Stanciu este de părere că toţi cei care au fost prezenţi la Istanbul trebuie să îşi asume responsabilitatea şi speră ca jucătorii care vor veni în viitor la echipa naţională să poată califica România la un Campionat Mondial:

“Durere pentru că, cel puţin pentru mine şi alţi colegi, ştim că poate a fost ultima şansă să ajungem la un Campionat Mondial şi sunt convins că nu doar eu simt acest lucru. Ne pare rău că nu am putut mai mult în această seară, că nu i-am făcut fericiţi pe români. Asta e viaţa, chiar dacă noi câştigam, de mâine eram la fel, la antrenament. Cu alt vibe, dar pierzi sau câştigi, de mâine trebuie să faci acelaşi lucru. Ştiu că era alt vibe şi cu toţii ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate nu s- a putut.

Cred că s-a pregătit meciul bine. A fost o partidă echilibrată. Poate că în prima repriză nu au fost deloc ocazii mari de gol. În startul reprizei a doua sau când s-a început… micile detalii fac diferenţa. Consider că toţi cei care suntem aici, în primul rând cu mine, suntem vinovaţi şi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ratarea acestei calificări. Pe viitor, jucătorii care vor fi la naţională să reuşească să ducă România la un Campionat Mondial. La European am mai fost, dar poate că a fost ultima şansă de a ajunge la un Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

