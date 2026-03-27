Imagini impresionante cu Nicolae Stanciu cu lacrimi în ochi, la finalul meciului cu Turcia

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 14:45

Nicolae Stanciu a fost poate cel mai afectat dintre jucătorii României, la finalul meciului cu Turcia, care ne-a blocat drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Ajuns la 32 de ani, căpitanul României a ratat probabil ultima lui şansă de a ajunge la un Mondial. El a fost şi cel care a avut cea mai mare ocazie de gol a tricolorilor, atunci când a lovit bara.

Imagini impresionante cu Nicolae Stanciu cu lacrimi în ochi

După fluierul de final, când jucătorii au mers spre cei 3.000 de români prezenţi pe stadionul lui Beşiktaş, Stanciu a rămas într-o parte. Şi-a pus tricoul peste cap şi a început să plângă.

Andrei Burcă şi Vlad Dragomir au fost colegii care au venit să îl consoleze pe Nicolae Stanciu, cei trei părăsind apoi terenul împreună.

Declaraţiile lui Nicolae Stanciu după Turcia – România 1-0

Prezent de două ori la turnee finale de Campionat European, Nicolae Stanciu este de părere că a ratat ultima şansă de a mai ajunge la un Campionat Mondial. Mijlocaşul de 32 de ani a avut o ocazie uriaşă, atunci când a lovit bara, în minutul 75.

“Durere pentru că, cel puţin pentru mine şi alţi colegi, ştim că poate a fost ultima şansă să ajungem la un Campionat Mondial şi sunt convins că nu doar eu simt acest lucru. Ne pare rău că nu am putut mai mult în această seară, că nu i-am făcut fericiţi pe români. Asta e viaţa, chiar dacă noi câştigam, de mâine eram la fel, la antrenament. Cu alt vibe, dar pierzi sau câştigi, de mâine trebuie să faci acelaşi lucru. Ştiu că era alt vibe şi cu toţii ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate nu s- a putut.

Cred că s-a pregătit meciul bine. A fost o partidă echilibrată. Poate că în prima repriză nu au fost deloc ocazii mari de gol. În startul reprizei a doua sau când s-a început… micile detalii fac diferenţa. Consider că toţi cei care suntem aici, în primul rând cu mine, suntem vinovaţi şi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ratarea acestei calificări. Pe viitor, jucătorii care vor fi la naţională să reuşească să ducă România la un Campionat Mondial. La European am mai fost, dar poate că a fost ultima şansă de a ajunge la un Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

