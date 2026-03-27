Imagini impresionante cu Nicolae Stanciu cu lacrimi în ochi, la finalul meciului cu Turcia

Nicolae Stanciu a fost poate cel mai afectat dintre jucătorii României, la finalul meciului cu Turcia, care ne-a blocat drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Ajuns la 32 de ani, căpitanul României a ratat probabil ultima lui şansă de a ajunge la un Mondial. El a fost şi cel care a avut cea mai mare ocazie de gol a tricolorilor, atunci când a lovit bara.

Imagini impresionante cu Nicolae Stanciu cu lacrimi în ochi

După fluierul de final, când jucătorii au mers spre cei 3.000 de români prezenţi pe stadionul lui Beşiktaş, Stanciu a rămas într-o parte. Şi-a pus tricoul peste cap şi a început să plângă.

Andrei Burcă şi Vlad Dragomir au fost colegii care au venit să îl consoleze pe Nicolae Stanciu, cei trei părăsind apoi terenul împreună.

Declaraţiile lui Nicolae Stanciu după Turcia – România 1-0

Prezent de două ori la turnee finale de Campionat European, Nicolae Stanciu este de părere că a ratat ultima şansă de a mai ajunge la un Campionat Mondial. Mijlocaşul de 32 de ani a avut o ocazie uriaşă, atunci când a lovit bara, în minutul 75.