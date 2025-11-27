Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF - Antena Sport

Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore.

Absolvenţii acestei ediţii sunt Ioan Adrian Pop, Anton Heleşteanu, Ioan Luca, Cristian Bobar, Flavius Măstăcăneanu, Florin Macavei, Ciprian George Iugulescu, Sergiu Bar, Sebastian Noaţă, Patrick Benga, Gabriel Boştină, Daniel Stanciu, Laurenţiu-Florin Vlădilă, Grigore Dan Iordăchescu, Igor Armaş, Sorin Paraschiv, Adrian Popa, Nicolae Dică, Gheorghe Alin Bănceu, Dragoş Grigore, Cristian Săpunaru, Cristian Ciocoiu, şi Bogdan Lobonţ.

Cristi Săpunaru, după ce a absolvit cursurile FRF: “Credeam că le ştim pe toate în fotbal, ne-am înşelat”

Aflat încă în activitate ca jucător, Gheorghe Grozav nu a putut fi prezent la toate modulele şi va continua cursul în 2026.

„Este un curs extraordinar, pe care îl recomand. Înainte de a începe acest parcurs, credeam că le ştim cam pe toate în fotbal, dar, după ce am trecut prin aceste module, se pare că ne-am înşelat. Oamenii care ne-au predat ne-au făcut să ne schimbăm percepţia şi ne-au ajutat să înţelegem cât mai bine mecanismele care stau la baza unui club de succes şi care sunt bunele practici în fiecare zonă de interes”, a declarat fostul internaţional Cristian Săpunaru.

„E un curs care ne ajută să ne aliniem la standardele celor mai puternice campionate din Europa. Acest program educaţional ne-a adus nouă, cursanţilor, numai beneficii. Intri la curs crezând că stăpâneşti anumite subiecte şi teme, iar pe parcurs realizezi că ai încă foarte multe de învăţat. Până la urmă, şi fotbalul este un fenomen aflat în continuă dezvoltare”, a punctat Bogdan Lobonţ, fost internaţional român.