Şase români joacă AZI, înaintea barajului cu Turcia. Andrei Raţiu, duel “de foc” cu Barcelona LIVE SCORE (15:00)

Şase internaţional români joacă azi la echipele de club, înaintea barajului României cu Turcia. Toate partidele “tricolorilor” vor fi în format live score, pe as.ro.

Andrei Raţiu va avea parte de un meci “de foc”. Rayo Vallecano se deplasează pe Camp Nou, pentru confruntarea cu Barcelona, din etapa a 29-a din La Liga. Meciul se va disputa de la ora 15:00.

Andrei Raţiu este anunţat titular în duelul cu catalanii lui Hansi Flick. Fundaşul român de 27 de ani a fost integralist şi în meciul disputat de Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii, în Conference League. Echipa internaţionalului român a pierdut returul cu Samsunspor, scor 0-1, însă s-a calificat în sferturi graţie succesului din tur, scor 3-1.

Tot în etapa a 29-a din La Liga, Ionuţ Radu şi Celta Vigo se vor înfrunta cu Alaves. Partida va începe de la ora 17:15.

Radu Drăguşin, cel care are mari şanse să fie titular contra Turciei, are meci cu Tottenham se la ora 16:15. Spurs se va confrunta cu Nottingham Forest, într-un meci crucial privind lupta pentru evitarea retrogradării. Londonezii au un avans de un singur punct faţă de Forest, cele două echipe fiind pe locurile 16 şi 17, ultimele care asigură salvarea de la retrogradare.