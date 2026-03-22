Şase români joacă AZI, înaintea barajului cu Turcia. Andrei Raţiu, duel “de foc” cu Barcelona LIVE SCORE (15:00)

Andrei Raţiu va avea parte de un meci “de foc”. Rayo Vallecano se deplasează pe Camp Nou, pentru confruntarea cu Barcelona, din etapa a 29-a din La Liga. Meciul se va disputa de la ora 15:00.
Şase români joacă AZI, înaintea barajului cu Turcia: Barcelona – Rayo Vallecano LIVE SCORE (15:00)
Andrei Raţiu este anunţat titular în duelul cu catalanii lui Hansi Flick. Fundaşul român de 27 de ani a fost integralist şi în meciul disputat de Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii, în Conference League. Echipa internaţionalului român a pierdut returul cu Samsunspor, scor 0-1, însă s-a calificat în sferturi graţie succesului din tur, scor 3-1.
Tot în etapa a 29-a din La Liga, Ionuţ Radu şi Celta Vigo se vor înfrunta cu Alaves. Partida va începe de la ora 17:15.
Radu Drăguşin, cel care are mari şanse să fie titular contra Turciei, are meci cu Tottenham se la ora 16:15. Spurs se va confrunta cu Nottingham Forest, într-un meci crucial privind lupta pentru evitarea retrogradării. Londonezii au un avans de un singur punct faţă de Forest, cele două echipe fiind pe locurile 16 şi 17, ultimele care asigură salvarea de la retrogradare.
Dennis Man joacă de la ora 17:45. PSV o va întâlni pe Telstar, fiind lider detaşat în prima ligă din Olanda, cu 68 de puncte, acumulate după 27 de meciuri disputate.
Programul internaţionalilor români de azi:
- Barcelona – Rayo Vallecano (Andrei Raţiu) – ora 15:00
- Tottenham (Radu Drăguşin) – Nottingham – ora 16:15
- Pafos (Vlad Dragomir) – Apollon – ora 17:00
- Celta Vigo (Ionuţ Radu) – Alaves – ora 17:15
- Telstar – PSV (Dennis Man) – ora 17:45
- AEK Atena (Răzvan Marin) – Kifisia – ora 19:00
Lotul României pentru meciul cu Turcia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
