Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”

Gică Hagi a oferit un interviu în presa din Turcia, înaintea barajului cu România pentru calificarea la World Cup 2026. “Regele” le-a răspuns turcilor la şase întrebări înaintea duelului “de foc” de la Istanbul, de joi, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a dezvăluit că zilnic discută cu fiul său, Ianis, despre barajul cu Turcia. Internaţionalul român de la Alanyaspor i-a povestit “Regelui” că şi coechipierii de la naţională sunt extrem de concentraţi pentru meciul de la Istanbul.

Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României

Gică Hagi a mai declarat că singurul avantaj al Turciei este reprezentat de faptul dispută partida cu România pe teren propriu. “Regele” a mai spus că “tricolorii” trebuie să-şi gestioneze cu bine emoţiile, date de presiunea pusă de turci pe arena lui Beşiktaş.

“(Cum se pregătesc Ianis Hagi și colegii săi pentru barajul de Cupă Mondială pe care îl vor juca împotriva Turciei?) În fiecare zi, în fiecare discuție, amintim neapărat acest subiect. Echipa este complet concentrată! Sunt cu toții concentrați pe acest meci și sper să prindă o formă bună și să producă o surpriză.

(Cine este favorită?) Majoritatea oamenilor indică Turcia ca favorită, dar asta doar pentru că joacă pe propriul teren! Cred că acesta este singurul lor avantaj. Și noi suntem o națională care a participat la Campionatul European, avem experiență.