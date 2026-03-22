Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”

Gică Hagi a oferit un interviu în presa din Turcia, înaintea barajului cu România pentru calificarea la World Cup 2026. “Regele” le-a răspuns turcilor la şase întrebări înaintea duelului “de foc” de la Istanbul, de joi, de la ora 19:00.
Gică Hagi a dezvăluit că zilnic discută cu fiul său, Ianis, despre barajul cu Turcia. Internaţionalul român de la Alanyaspor i-a povestit “Regelui” că şi coechipierii de la naţională sunt extrem de concentraţi pentru meciul de la Istanbul.
Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României
Gică Hagi a mai declarat că singurul avantaj al Turciei este reprezentat de faptul dispută partida cu România pe teren propriu. “Regele” a mai spus că “tricolorii” trebuie să-şi gestioneze cu bine emoţiile, date de presiunea pusă de turci pe arena lui Beşiktaş.
“(Cum se pregătesc Ianis Hagi și colegii săi pentru barajul de Cupă Mondială pe care îl vor juca împotriva Turciei?) În fiecare zi, în fiecare discuție, amintim neapărat acest subiect. Echipa este complet concentrată! Sunt cu toții concentrați pe acest meci și sper să prindă o formă bună și să producă o surpriză.
(Cine este favorită?) Majoritatea oamenilor indică Turcia ca favorită, dar asta doar pentru că joacă pe propriul teren! Cred că acesta este singurul lor avantaj. Și noi suntem o națională care a participat la Campionatul European, avem experiență.
(Cine este cel mai important jucător al Turciei?) Hakan Calhanoglu este un jucător cu foarte multă experiență. Prin evoluțiile de la cluburile unde evoluează în prezent, prin experiența și vârsta sa, este un jucător extrem de important pentru echipă.
(Ce părere aveți despre atmosfera și presiunea meciului?) Stadionul nu contează, ei vor juca pe teren și vor da tot ce au mai bun! Va fi o luptă și trebuie să știm să gestionăm bine emoțiile. Cred că echipa are experiența necesară pentru a face acest lucru.
(Cât de important este rolul lui Mircea Lucescu?) Jucătorii fac diferența, dar antrenorul este cel care planifică succesul. Lucescu, cu toată experiența sa, le va insufla jucătorilor încredere și curaj. El se ocupă de planificare, tactică și analize în afara terenului.
(Care sunt atuurile pentru a câștiga împotriva Turciei?) Trebuie să fim optimiști și să avem încredere în noi. Trebuie să transmitem acest lucru tuturor, în special suporterilor. Este un singur meci și orice este posibil. Sper să prindem o zi bună și să facem ceea ce trebuie pe teren!”, a declarat Gică Hagi, conform sporx.com.
