Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 12:23

Comentarii
Ianis şi Gică Hagi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gică Hagi a oferit un interviu în presa din Turcia, înaintea barajului cu România pentru calificarea la World Cup 2026. “Regele” le-a răspuns turcilor la şase întrebări înaintea duelului “de foc” de la Istanbul, de joi, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a dezvăluit că zilnic discută cu fiul său, Ianis, despre barajul cu Turcia. Internaţionalul român de la Alanyaspor i-a povestit “Regelui” că şi coechipierii de la naţională sunt extrem de concentraţi pentru meciul de la Istanbul.

Gică Hagi a mai declarat că singurul avantaj al Turciei este reprezentat de faptul dispută partida cu România pe teren propriu. “Regele” a mai spus că “tricolorii” trebuie să-şi gestioneze cu bine emoţiile, date de presiunea pusă de turci pe arena lui Beşiktaş.

“(Cum se pregătesc Ianis Hagi și colegii săi pentru barajul de Cupă Mondială pe care îl vor juca împotriva Turciei?) În fiecare zi, în fiecare discuție, amintim neapărat acest subiect. Echipa este complet concentrată! Sunt cu toții concentrați pe acest meci și sper să prindă o formă bună și să producă o surpriză.

(Cine este favorită?) Majoritatea oamenilor indică Turcia ca favorită, dar asta doar pentru că joacă pe propriul teren! Cred că acesta este singurul lor avantaj. Și noi suntem o națională care a participat la Campionatul European, avem experiență.

Reclamă
Reclamă

(Cine este cel mai important jucător al Turciei?) Hakan Calhanoglu este un jucător cu foarte multă experiență. Prin evoluțiile de la cluburile unde evoluează în prezent, prin experiența și vârsta sa, este un jucător extrem de important pentru echipă.

(Ce părere aveți despre atmosfera și presiunea meciului?) Stadionul nu contează, ei vor juca pe teren și vor da tot ce au mai bun! Va fi o luptă și trebuie să știm să gestionăm bine emoțiile. Cred că echipa are experiența necesară pentru a face acest lucru.

(Cât de important este rolul lui Mircea Lucescu?) Jucătorii fac diferența, dar antrenorul este cel care planifică succesul. Lucescu, cu toată experiența sa, le va insufla jucătorilor încredere și curaj. El se ocupă de planificare, tactică și analize în afara terenului.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Reclamă

(Care sunt atuurile pentru a câștiga împotriva Turciei?) Trebuie să fim optimiști și să avem încredere în noi. Trebuie să transmitem acest lucru tuturor, în special suporterilor. Este un singur meci și orice este posibil. Sper să prindem o zi bună și să facem ceea ce trebuie pe teren!”, a declarat Gică Hagi, conform sporx.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Observator
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Mircea Geoană, amintiri tari cu Silvio Berlusconi! De ce nu mai ține cu Milan și ce rol are Cristi Chivu. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Geoană, amintiri tari cu Silvio Berlusconi! De ce nu mai ține cu Milan și ce rol are Cristi Chivu. Exclusiv
13:16

Campioana olimpică Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi. Ce s-a întâmplat
13:10

Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală
13:08

Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia
12:47

Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
12:38

EXCLUSIVCondiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
12:08

“Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav