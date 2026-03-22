Home | Atletism | Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial

Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 11:47

Comentarii
Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial

Armand Duplantis, la Campionatul Mondial - Profimedia Images

Armand “Mondo” Duplantis a devenit campion mondial în sală la săritura cu prăjina pentru a patra oară consecutiv, sâmbătă la Torun (Polonia), trecând pesta ştacheta înălţată la 6,25 m de la prima încercare, dar fără a încerca apoi să-şi îmbunătăţească recordul mondial (6,31 m), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 26 de ani, Duplantis l-a întrecut pe principalul său rival, grecul Emmanouil Karalis, cu 6,05 m, şi pe australianul Kurtis Marschall – 6,00 m.

Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial

Mult aşteptatul duel dintre Duplantis şi Karalis, care a depăşit 6,17 m în această iarnă şi a devenit al doilea cel mai bun performer din istorie, nu a avut loc cu adevărat, deşi suedezul a fost obligat să sară puţin mai sus decât de obicei pentru a-şi asigura victoria.

După un debut de concurs perfect, unde a depăşit 6,00 m fără probleme, Duplantis a trecut la 6,05 m, o înălţime depăşită de Karalis la prima sa încercare. “Mondo” a trebuit să abordeze 6,10 m, apoi 6,15 m, în timp ce grecul a sperat că-l poate învinge pe suedez.

Concursul a continuat la 6,20 m, înălţime depăşită la prima încercare de Duplantis, în timp ce Karalis a ratat la o mică diferenţă şi a decis să treacă direct la 6,25 m, forţându-l pe Duplantis să sară din nou, cu succes.

Reclamă
Reclamă

În cele din urmă, grecul a eşuat la ultimele sale două încercări la 6,25 m, iar Duplantis a putut savura titlul, al patrulea la Campionatele Mondiale în sală, după Belgrad în 2022, Glasgow în 2024 şi Nanjing în 2025, cu un record al campionatelor în palmares.

Duplantis nu a încercat să-şi îmbunătăţească recordul mondial, pe care l-a stabilit săptămâna trecută la 6,31 m.

Tot sâmbătă, atletul elveţian Simon Ehammer a doborât recordul mondial la heptatlon, cu un total de 6.670 de puncte, cu 25 mai multe decât legenda probelor combinate Ashton Eaton (2012), dublu campion olimpic şi dublu campion mondial la decatlon.

Reclamă

El a câştigat astfel titlul de campion mondial în sală la această disciplină – versiunea “indoor” a decatlonului cu şapte probe în loc de zece – devansându-i pe americanii Heath Baldwin (6.337 pct) şi Kyle Garland (6.245 pct).

Acesta este al doilea titlu mondial în sală la heptatlon, după cel de la Glasgow din 2024.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
