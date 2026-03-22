Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial

Armand “Mondo” Duplantis a devenit campion mondial în sală la săritura cu prăjina pentru a patra oară consecutiv, sâmbătă la Torun (Polonia), trecând pesta ştacheta înălţată la 6,25 m de la prima încercare, dar fără a încerca apoi să-şi îmbunătăţească recordul mondial (6,31 m), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 26 de ani, Duplantis l-a întrecut pe principalul său rival, grecul Emmanouil Karalis, cu 6,05 m, şi pe australianul Kurtis Marschall – 6,00 m.

Mult aşteptatul duel dintre Duplantis şi Karalis, care a depăşit 6,17 m în această iarnă şi a devenit al doilea cel mai bun performer din istorie, nu a avut loc cu adevărat, deşi suedezul a fost obligat să sară puţin mai sus decât de obicei pentru a-şi asigura victoria.

După un debut de concurs perfect, unde a depăşit 6,00 m fără probleme, Duplantis a trecut la 6,05 m, o înălţime depăşită de Karalis la prima sa încercare. “Mondo” a trebuit să abordeze 6,10 m, apoi 6,15 m, în timp ce grecul a sperat că-l poate învinge pe suedez.

Concursul a continuat la 6,20 m, înălţime depăşită la prima încercare de Duplantis, în timp ce Karalis a ratat la o mică diferenţă şi a decis să treacă direct la 6,25 m, forţându-l pe Duplantis să sară din nou, cu succes.