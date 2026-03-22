Cum arată acum cotele la câştigarea titlului din Liga 1, după primele două etape din play-off

U Cluj este singura echipă cu două victorii în primele două etape din play-off şi asta a dus la modificarea cotelor la câştigarea titlului din Liga 1 în acest sezon.

Bookmakerii o văd tot pe Universitatea Craiova principala favorită, aşa cum stătea situaţia şi după finalul sezonului regulat, doar că “Şepcile Roşii” au “urcat” în acest top.

Cum arată acum cotele la câştigarea titlului din Liga 1

Dacă după etapa 30, U Cluj avea cotă 10.00 pentru adjudecarea titlului, acum ardelenii au ajuns la cotă 3.95, în timp ce cota Universităţii Craiova a scăzut de la 3.00, la 2.20.

Cota Rapidului a rămas aceeaşi, 4.50. CFR Cluj are o cotă de 6.00, în timp ce Dinamo (25.00) şi FC Argeş (70.00) sunt cotate cu şanse infime pentru o revenire spectaculoasă în ultimele 8 etape din play-off.

După două etape disputate din play-off, U Cluj şi Universitatea Craiova au câte 33 de puncte, iar podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte. CFR e pe 4, cu 30 de puncte, iar Argeşul e pe 5, cu 28. Ultima e Dinamo, cu 26 de puncte.