Cum arată acum cotele la câştigarea titlului din Liga 1, după primele două etape din play-off

U Cluj este singura echipă cu două victorii în primele două etape din play-off şi asta a dus la modificarea cotelor la câştigarea titlului din Liga 1 în acest sezon.
Bookmakerii o văd tot pe Universitatea Craiova principala favorită, aşa cum stătea situaţia şi după finalul sezonului regulat, doar că “Şepcile Roşii” au “urcat” în acest top.
Cum arată acum cotele la câştigarea titlului din Liga 1
Dacă după etapa 30, U Cluj avea cotă 10.00 pentru adjudecarea titlului, acum ardelenii au ajuns la cotă 3.95, în timp ce cota Universităţii Craiova a scăzut de la 3.00, la 2.20.
Cota Rapidului a rămas aceeaşi, 4.50. CFR Cluj are o cotă de 6.00, în timp ce Dinamo (25.00) şi FC Argeş (70.00) sunt cotate cu şanse infime pentru o revenire spectaculoasă în ultimele 8 etape din play-off.
După două etape disputate din play-off, U Cluj şi Universitatea Craiova au câte 33 de puncte, iar podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte. CFR e pe 4, cu 30 de puncte, iar Argeşul e pe 5, cu 28. Ultima e Dinamo, cu 26 de puncte.
Mihai Stoica vrea U Cluj campioană
Mihai Stoica a analizat lupta la titlu şi speră ca echipele menţionate mai sus să termine pe locurile 5 şi 6 în play-off. Pentru Alexandru Chipciu, Stoica îşi doreşte că U Cluj să fie campioana acestui sezon.
“Fără să mă gândesc prea mult, aș zice, campioană Universitatea Cluj, pentru Chipciu, dar nu numai pentru el. Chiar dacă sunt înfrățiți cu Dinamo și ne dușmănesc, nu are importanță. Pe locul 2, FC Argeș, e Bogdan Andone, chiar dacă ne-au luat 6 puncte, dar oamenii ni le-au luat pe bune.
Pe 3, CFR, chiar dacă am avut și am așa un ‘beef’ cu Pancu, am prieteni acolo, Bilașco, Neluțu, pe care îl știu de 20 de ani. Nu m-ar deranja foarte tare chiar să câștige CFR campionatul, pentru Neluțu, la câți bani a băgat acolo.
Pe 4 ar fi Craiova, vorba unui prieten, care a zis: ‘Lasă, bă, să câștige Craiova, că acolo e bucuria pe plan local’. Iar, mai departe, concitadinele aș dori să nu aibă șanse la titlu, recunosc. Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă și îmi spune: ‘Trebuie să alegi între Dinamo și Rapid’, îi spun ‘Trage!’”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.
