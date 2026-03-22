“Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”

Bogdan Lobonţ a transmis un mesaj ferm înainte de Turcia – România, semifinala barajului de World Cup 2026. Partida de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Bogdan Lobonţ a făcut un apel către români ca aceştia să susţină naţionala cu toată puterea, chiar şi din faţa televizoarelor. “Pisica” a declarat că elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de tot sprijinul pentru a se putea califica la World Cup 2026.

De asemenea, Bogdan Lobonţ a transmis că România are doar de câştigat din meciul cu Turcia, indiferent de rezultatul final. Fostul portar a recunoscut că nu a fost surprins de convocările lui Mircea Lucescu, dat fiind faptul că mulţi “tricolori” sunt accidentaţi.

“Vrem cu toții, pentru că asta este… asta este voința noastră: să participăm din nou la un Campionat Mondial. Suntem convinși că n-o să fie ușor, dar în același timp avem numai de câștigat.

Cred că convocările sau numele care sunt pe listă v-au surprins mai mult pe voi. Ținând cont de experiența și expertiza pe care o are nea Mircea Lucescu și întreg staff-ul, au adus pentru acest meci, pentru aceste două meciuri, cei mai în formă jucători posibili care sunt pe piață în acest moment. Deci, pe mine unul nu mă surprinde.