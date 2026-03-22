“Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”

Bogdan Lobonţ a transmis un mesaj ferm înainte de Turcia – România, semifinala barajului de World Cup 2026. Partida de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.
Bogdan Lobonţ a făcut un apel către români ca aceştia să susţină naţionala cu toată puterea, chiar şi din faţa televizoarelor. “Pisica” a declarat că elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de tot sprijinul pentru a se putea califica la World Cup 2026.
Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia
De asemenea, Bogdan Lobonţ a transmis că România are doar de câştigat din meciul cu Turcia, indiferent de rezultatul final. Fostul portar a recunoscut că nu a fost surprins de convocările lui Mircea Lucescu, dat fiind faptul că mulţi “tricolori” sunt accidentaţi.
“Vrem cu toții, pentru că asta este… asta este voința noastră: să participăm din nou la un Campionat Mondial. Suntem convinși că n-o să fie ușor, dar în același timp avem numai de câștigat.
Cred că convocările sau numele care sunt pe listă v-au surprins mai mult pe voi. Ținând cont de experiența și expertiza pe care o are nea Mircea Lucescu și întreg staff-ul, au adus pentru acest meci, pentru aceste două meciuri, cei mai în formă jucători posibili care sunt pe piață în acest moment. Deci, pe mine unul nu mă surprinde.
Eu cred că avem o echipă care să ne dea siguranță, nu doar portarul. Pentru că nu joacă doar portarul. Într-adevăr, am fost obișnuiți o perioadă de timp ca și portarul să fie cel mai bun jucător de pe teren la meciurile echipei naționale, dar aceste meciuri se joacă împreună.
Și vreau să-i invit pe toți ca acest meci să-l jucăm cu toții. Și noi, cei care suntem în fața televizoarelor, cei care sunt în tribună, românii de la Istanbul… să jucăm acest meci împreună. Să fim cu energia noastră alături de acești băieți minunați, pentru că suntem români și putem să le transmitem acest lucru.
Din punct de vedere al energiei și al moralului, contează prezența tuturor românilor. Pentru că și cei care fac parte din Generația de Aur sunt tot români. Asta nu înseamnă că trebuie să fie o presiune în plus pe umerii jucătorilor noștri.
Deci, invit pe toată lumea ca acest meci să-l jucăm împreună. Cel puțin primul meci… după aceea mai este încă unul”, a declarat Bogdan Lobonţ, înainte de Turcia – România.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
