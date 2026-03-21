Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni

Pentru prima dată în acest sezon, FCSB a încălcat una dintre noile reguli din campionat: aceea de a avea în permanență pe teren 5 jucători români. La meciul cu UTA Arad, deși a început meciul cu 7 jucători români, FCSB l-a încheiat cu doar 4.

FCSB nu riscă să fie sancționată

FCSB a câștigat cu 1-0 în fața celor de la UTA Arad și se află pe primul loc din play-out. Însă FCSB a încălcat pentru prima dată regula 5+6. Doar FCSB și Farul au respectat această regulă în fiecare meci din sezonul regulat. La meciul cu UTA Arad însă Radoi i-a scos de pe teren pe Crețu, Olaru, Tănase, Miculescu și Bîrligea, iar în locul lor au intrat Mihai Popescu, Octavian Popescu, plus trei jucători străini: Radunovic, Alhassan și Thiam.

Dacă reușește să ajungă la barajul pentru Conference League, FCSB poate avea un total de 41 de meciuri în acest sezon. Cum FCSB a respectat deja regula 5+6 în 31 de partide din acest sezon, chiar dacă va încălca regula în fiecare meci rămas nu va trecut sub pragul de 75%, astfel că nu riscă să primească vreo amendă pentru această regulă.

Ce spune regulamentul

FRF a votat această versiune a regulii 5+6 în aprilie 2025, iar cluburile care nu o respectă vor fi penalizate în cuantum de 150.000 de euro.

Începând cu sezonul 2025/2026, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minim cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competițional al Ligii 1 și Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție în parte). Prin excepție, utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât dacă se utilizează jucători U21 regula se va considera îndeplinită pentru jocul respectiv dacă sunt utilizați 3 jucători U21 în teren pe durata întregului meci.