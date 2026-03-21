Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 14:31

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci la FCSB / Sport Pictures

Antrenorul FCSB-ului, Mirel Rădoi (44 de ani), a vorbit şi despre Daniel Bîrligea (25 de ani) la conferinţa de presă de după prima lui victorie pe banca roş-albaştrilor în acest al doilea mandat.

Bîrligea nu a mai marcat de pe 1 martie, atunci când înscria în UTA – FCSB 2-4. În acest sezon, Bîriligea are 7 goluri şi un assist în 24 de meciuri în campionat. A marcat o dată în două meciuri în Cupa României. Cele mai bune cifre le-a avut în Europa League, 5 goluri şi 2 assist-uri în 10 meciuri.

Gigi Becali l-a criticat pe Bîrligea, Rădoi l-a lăudat

“(n.r: Bîrligea cum vi s-a părut?) Bîrligea nu prea mi-a plăcut. Probabil era cu gândul la echipa naţională. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează că am câştigat”, a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea, pentru digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.

“Pentru mine, nu este îngrijorător că Daniel Bîrligea n-a marcat. Și vă spun de ce! În meciul cu UTA a avut 9 acțiuni de contrapresing în care a realizat 70 de metri de sprint. În 9 acțiuni! O medie de aproape 8 metri de sprint. E clar că s-a pus în slujba echipei.

“Umple acel gol în slujba echipei”

Ceea ce pentru un atacant, de multe ori, cum pare el egoist, arată foarte multe lucruri. Își dă seama că din punct de vedere al golurilor nu trece printr-o formă foarte bună și cumva umple acel gol în slujba echipei.

De aceea n-am cum să-l judec după situațiile avute și n-a reușit să marcheze goluri. Doamne ajută să marcheze la Istanbul, cu toate că nu știm în acest moment cum va aborda nea Mircea meciul.

Ca atitudine, e clar, va fi implicat. Să sperăm că va fi și inspirat și va avea situații de a marca. Pentru a ne putea califica”, a spus Mirel Rădoi despre Daniel Bîrligea la conferinţa de presă.

Bîrligea va fi, mai mult ca sigur, vârful de atac al naţionalei la meciul crucial cu Turcia. Turcia – România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Dacă vor reuşi să învingă Turcia, tricolorii vor da piept cu câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru World Cup 2026.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Adi Mutu a dat verdictul după CFR – Rapid 1-0. „E un transfer ratat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adi Mutu a dat verdictul după CFR – Rapid 1-0. „E un transfer ratat!”. Exclusiv
14:07

Ofertat să vină la FCSB, Adi Ilie critică jocul echipei cu Mirel Rădoi antrenor: “Nu mi-a plăcut”
14:05

„Îi fac statuie și o pun la mine în grădină” Arbeloa îi cere lui Real să nu piardă un super-jucător
13:31

„Chivu nu poate fi viitorul lui Inter!” Antrenorul român, în mijlocul unei dezbateri aprinse
13:25

EXCLUSIVSelecţia făcută de Vincenzo Montella pentru meciul cu România i-a iritat pe turci! Ce îi reproşează italianului
13:25

Cosmin Contra, salariu uriaş după ce şi-a prelungit contractul în Qatar
12:41

VideoJurnal Antena Sport | Rednic râde de dinamoviştii şi rapidiştii pe care el i-a făcut ultima dată campioni
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav