Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant

Antrenorul FCSB-ului, Mirel Rădoi (44 de ani), a vorbit şi despre Daniel Bîrligea (25 de ani) la conferinţa de presă de după prima lui victorie pe banca roş-albaştrilor în acest al doilea mandat.
Bîrligea nu a mai marcat de pe 1 martie, atunci când înscria în UTA – FCSB 2-4. În acest sezon, Bîriligea are 7 goluri şi un assist în 24 de meciuri în campionat. A marcat o dată în două meciuri în Cupa României. Cele mai bune cifre le-a avut în Europa League, 5 goluri şi 2 assist-uri în 10 meciuri.
Gigi Becali l-a criticat pe Bîrligea, Rădoi l-a lăudat
“(n.r: Bîrligea cum vi s-a părut?) Bîrligea nu prea mi-a plăcut. Probabil era cu gândul la echipa naţională. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează că am câştigat”, a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea, pentru digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.
“Pentru mine, nu este îngrijorător că Daniel Bîrligea n-a marcat. Și vă spun de ce! În meciul cu UTA a avut 9 acțiuni de contrapresing în care a realizat 70 de metri de sprint. În 9 acțiuni! O medie de aproape 8 metri de sprint. E clar că s-a pus în slujba echipei.
“Umple acel gol în slujba echipei”
Ceea ce pentru un atacant, de multe ori, cum pare el egoist, arată foarte multe lucruri. Își dă seama că din punct de vedere al golurilor nu trece printr-o formă foarte bună și cumva umple acel gol în slujba echipei.
De aceea n-am cum să-l judec după situațiile avute și n-a reușit să marcheze goluri. Doamne ajută să marcheze la Istanbul, cu toate că nu știm în acest moment cum va aborda nea Mircea meciul.
Ca atitudine, e clar, va fi implicat. Să sperăm că va fi și inspirat și va avea situații de a marca. Pentru a ne putea califica”, a spus Mirel Rădoi despre Daniel Bîrligea la conferinţa de presă.
Bîrligea va fi, mai mult ca sigur, vârful de atac al naţionalei la meciul crucial cu Turcia. Turcia – România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Dacă vor reuşi să învingă Turcia, tricolorii vor da piept cu câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru World Cup 2026.
