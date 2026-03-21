Convocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România

Mircea Lucescu a fost nevoit să îl convoace de urgenţă pe Cătălin Căbuz la echipa naţională a României, pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia. În primă fază, portarii convocaţi de “Il Luce” au fost Ionuţ Radu, Marian Aioani şi Mihai Popa.

Mihai Popa, portarul celor de la CFR Cluj, s-a accidentat însă la meciul de vineri seară cu Rapid, astfel încât Mircea Lucescu a fost nevoit să apeleze la portarul celor de la FC Argeş.

Cătălin Căbuz, în locul lui Mihai Popa la echipa naţională, pentru Turcia – România

“Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a anunţat echipa naţională a României, pe Facebook.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0);