Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul

Gigi Becali nu se mai poate baza o bună perioadă pe Ionuţ Luţu, cel care îi era şi şofer latifundiarului.
Ionuţ Luţu s-a ales cu piciorul în ghips şi cu siguranţă şi-a luat o vacanţă de la sarcinile pe care le avea de făcut pentru patronul FCSB.
Problemele cu care se confruntă Luţu nu l-au prins pe Gigi Becali într-un moment bun. Rămas fără şofer, patronul trebuie să conducă singur. Momentan mai poate conduce, dar se află în proces cu Poliţia Rutieră încă din mai anul trecut. Ce s-a întâmplat?
Gigi Becali a rămas fără permis de conducere pe 2 mai, dar a decis să dea în judecată Brigada Rutieră. Acum a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția, dar mai poate face apel.
Gigi Becali a fost surprins de aparatul radar conducând cu o viteză mai mare cu 50 km/h faţă de cea permisă în localitate. Becali conducea cu o viteză de 105 km/h pe Şoseaua Pipera.
Pentru această contravenţie, Gigi Becali a primit o amendă de 1.822,5 lei, cea mai mică pentru persoanele surprinse conducând cu peste 50 km/h în localitate. Fapta respectivă se sancţionează cu amendă între 1.822,5 lei şi 4.050 de lei. Gigi Becali a rămas şi fără permisul de conducere pe o perioadă de 3 luni.
Patronul FCSB a declarat că în momentul în care a fost oprit intrase într-o zonă în care viteza legală era de 60 de km/h, iar cum el avea 105 km/h nu mai era pasibil de pierderea carnetului. Instanţa nu i-a dat dreptate însă.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică. Asta înseamnă că patronul FCSB poate conduce în continuare dacă va decide să atace decizia în apel.
