Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul

Gigi Becali nu se mai poate baza o bună perioadă pe Ionuţ Luţu, cel care îi era şi şofer latifundiarului.

Ionuţ Luţu s-a ales cu piciorul în ghips şi cu siguranţă şi-a luat o vacanţă de la sarcinile pe care le avea de făcut pentru patronul FCSB.

Problemele cu care se confruntă Luţu nu l-au prins pe Gigi Becali într-un moment bun. Rămas fără şofer, patronul trebuie să conducă singur. Momentan mai poate conduce, dar se află în proces cu Poliţia Rutieră încă din mai anul trecut. Ce s-a întâmplat?

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere pe 2 mai, dar a decis să dea în judecată Brigada Rutieră. Acum a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția, dar mai poate face apel.

Gigi Becali a fost surprins de aparatul radar conducând cu o viteză mai mare cu 50 km/h faţă de cea permisă în localitate. Becali conducea cu o viteză de 105 km/h pe Şoseaua Pipera.