Home | Extra | Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 10:44

Comentarii
Gigi Becali nu se mai poate baza o bună perioadă pe Ionuţ Luţu, cel care îi era şi şofer latifundiarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Luţu s-a ales cu piciorul în ghips şi cu siguranţă şi-a luat o vacanţă de la sarcinile pe care le avea de făcut pentru patronul FCSB.

Problemele cu care se confruntă Luţu nu l-au prins pe Gigi Becali într-un moment bun. Rămas fără şofer, patronul trebuie să conducă singur. Momentan mai poate conduce, dar se află în proces cu Poliţia Rutieră încă din mai anul trecut. Ce s-a întâmplat?

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere pe 2 mai, dar a decis să dea în judecată Brigada Rutieră. Acum a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția, dar mai poate face apel.

Gigi Becali a fost surprins de aparatul radar conducând cu o viteză mai mare cu 50 km/h faţă de cea permisă în localitate. Becali conducea cu o viteză de 105 km/h pe Şoseaua Pipera.

Reclamă
Reclamă

Pentru această contravenţie, Gigi Becali a primit o amendă de 1.822,5 lei, cea mai mică pentru persoanele surprinse conducând cu peste 50 km/h în localitate. Fapta respectivă se sancţionează cu amendă între 1.822,5 lei şi 4.050 de lei. Gigi Becali a rămas şi fără permisul de conducere pe o perioadă de 3 luni.

Patronul FCSB a declarat că în momentul în care a fost oprit intrase într-o zonă în care viteza legală era de 60 de km/h, iar cum el avea 105 km/h nu mai era pasibil de pierderea carnetului. Instanţa nu i-a dat dreptate însă.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică. Asta înseamnă că patronul FCSB poate conduce în continuare dacă va decide să atace decizia în apel.

Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
11:40

11:21

10:42

10:30

10:10

10:02

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
