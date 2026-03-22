Condiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”

Edi Iordănescu a admis că s-ar întoarce în viitor la echipa naţională a României, dar pentru asta pune o condiţie esenţială conducerii Federaţiei Române de Fotbal.
După un prim mandat în care a calificat România la EURO 2024, de pe primul loc în grupa cu Elveţia şi în care a şi câştigat grupa de la EURO, cu Belgia, Slovacia şi Ucraina, antrenorul de 47 de ani dă cărţile pe faţă.
Iordănescu susţine că ar reveni la cârma tricolorilor doar dacă ar fi prima alegere a oficialilor din FRF pe lista posibililor selecţioneri.
Condiţia esenţială pusă de Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională
”Spun ceva categoric, vă rog să nu mă acuzați de lipsă de modestie. Când am venit prima dată la națională, cred că am fost al patrulea sau al cincilea antrenor de pe listă. Au fost antrenori mai în vârstă decât mine, mai experimentați, cu CV-uri mai bogate, nu am avut niciun fel de orgoliu, am acceptat, mi-am asumat, am acceptat când mulți au avut rețineri sau le-a fost teamă. Alții, din diverse motive au refuzat, am acceptat, fără niciun fel de orgoliu sau resentiment că nu am fost eu prima soluție.
Dacă voi reveni într-o zi la echipa națională, și îmi doresc asta, nu cred că se va întâmpla in viitorul apropiat. Naționala este și va fi în sufletul meu, nu o voi face decât dacă voi fi în fruntea listei. Am fost antrenorul naționalei, am demonstrat, mi-am îndeplinit obiectivele, am avut o perioadă de glorie, s-au întâmplat foarte multe lucruri bune pentru echipa națională.
Am bucurat și am reunit suporterii echipei naționale, chiar dacă, și îmi asum ce spun, a fost parcă pentru o vară, dar ăsta este alt subiect. Sub nicio formă nu voi reveni la echipa națională atunci când voi fi pe o listă, ci când voi fi în fruntea listei”, a spus Edi Iordănescu, pentru Antena Sport.
