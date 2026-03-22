Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”

Alexandru Chipciu (36 de ani) a numit marele avantaj al naţionalei României în faţa Turciei. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Chipciu nu a fost convocat la naţională pentru partida de la Istanbul, el confruntându-se cu o accidentare în ultima lună, la U Cluj.

Întrebat care este avantajul României în barajul cu Turcia, Alexandru Chipciu a oferit un răspuns ferm. Fundaşul consideră că jucătorii de atac ai lui Mircea Lucescu pot face diferenţa, pe contraatac.

Chipciu a amintit de victoria uriaşă obţinută de “tricolori” cu Austria, scor 1-0, în grupa preliminară pentru World Cup 2026. El consideră că în acel meci s-a văzut faptul că elevii lui Mircea Lucescu pot profita cu fiecare ocazie de un contraatac.

“(n.r. Ce avantaj am avea în faţa Turcilor) Aş spune că jucătorii din faţă, prin stilul lor pe contraatac, pot ajunge foarte repede la poartă. Cred că viteza celor din ofensivă poate face diferenţa. Cam toţi jucătorii români din atac au aceste caracteristici.