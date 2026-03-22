Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 12:47

Alexandru Chipciu, în timpul unui meci la naţională/ Sport Pictures

Alexandru Chipciu (36 de ani) a numit marele avantaj al naţionalei României în faţa Turciei. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

Alexandru Chipciu nu a fost convocat la naţională pentru partida de la Istanbul, el confruntându-se cu o accidentare în ultima lună, la U Cluj.

Întrebat care este avantajul României în barajul cu Turcia, Alexandru Chipciu a oferit un răspuns ferm. Fundaşul consideră că jucătorii de atac ai lui Mircea Lucescu pot face diferenţa, pe contraatac.

Chipciu a amintit de victoria uriaşă obţinută de “tricolori” cu Austria, scor 1-0, în grupa preliminară pentru World Cup 2026. El consideră că în acel meci s-a văzut faptul că elevii lui Mircea Lucescu pot profita cu fiecare ocazie de un contraatac.

“(n.r. Ce avantaj am avea în faţa Turcilor) Aş spune că jucătorii din faţă, prin stilul lor pe contraatac, pot ajunge foarte repede la poartă. Cred că viteza celor din ofensivă poate face diferenţa. Cam toţi jucătorii români din atac au aceste caracteristici.

S-a văzut şi în golul din Bosnia, dar şi în meciul cu Austria, că putem profita de astfel de faze. Turcia va fi o echipă care ne va ataca, iar acest lucru ne-ar putea avantaja. Avem jucători în faţă cu o viteză foarte mare”, a declarat Alexandru Chipciu, conform primasport.ro.

  • Alexandru Chipciu are 51 de selecţii şi 6 goluri la naţională
  • 33 de meciuri a bifat Chipciu la U Cluj, în acest sezon

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Mijlocaşi: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacanţi: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)

