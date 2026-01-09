Scandal uriaş în Atletico Madrid - Real Madrid 1-2. Xabi Alonso l-a înjurat pe Diego Simeone. De la ce a pornit totul - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş în Atletico Madrid – Real Madrid 1-2. Xabi Alonso l-a înjurat pe Diego Simeone. De la ce a pornit totul

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 8:49

Xabi Alonso, dialog aprins cu Diego Simeone/ Captură Digi Sport

A fost un scandal uriaş în duelul dintre Atletico Madrid şi Real Madrid, încheiat cu scorul de 1-2, în semifinalele Supercupei Spaniei. Xabi Alonso nu s-a mai putut abţine şi l-a înjurat pe Diego Simeone.

Totul a pornit după replica pe care antrenorul lui Atletico Madrid i-a dat-o lui Vinicius în timpul meciului. Simeone l-a “ameninţat” pe brazilian că va fi dat afară de la Real Madrid de Florentino Perez.

Scandal uriaş în Atletico Madrid – Real Madrid 1-2, între Xabi Alonso şi Diego Simeone

“Florentino o să te dea afară. Ține minte ce spun”, i-a spus Diego Simeone lui Vinicius, pe finalul primei reprize de joc.

Xabi Alonso s-a abţinut iniţial, însă ulterior a răbufnit după cele ce i-au fost spuse jucătorului său. În momentul în care brazilianul a fost schimbat, în minutul 81, Diego Simeone l-a provocat din nou pe acesta.

Conform celor de la marca.com, Simeone i-ar fi spus brazilianului că toate fluierăturile de pe stadion sunt pentru el. În acel moment, Xabi Alonso nu s-a mai putut controla şi i-a dat replica antrenorului rival: “Vezi-ți de ai tăi, nemernicule”, i-a spus spaniolul lui “Cholo”, alături de alte înjurături care nu pot fi reproduse.

După meci, la conferinţa de presă, Xabi Alonso a avut o nouă reacţie dură şi a criticat comportamentul lui Diego Simeone, din timpul meciului.

“Am auzit ce i-a spus Simeone lui Vini şi nu mi-a plăcut asta. Nu poţi vorbi aşa, unele lucruri depăşesc linia. Nu-mi place când cineva i se adresează jucătorului meu în acest fel. E inacceptabil”, a declarat Xabi Alonso, despre Dieo Simeone, după Atletico Madrid – Real Madrid 1-2.

Real Madrid, în finala Supercupei Spaniei

Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei.

Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
În Arabia Saudită, la Jeddah, Federico Valverde a deschis scorul pentru Real, în semifinala cu Atletico. Mijlocaşul uruguayan a înscris chioar în al doilea minut al meciului, dintr-o lovitură liberă transformată impecabil. Tot Valverde a oferit pasa pentru golul de 2-0, înscris de Rodrygo, în minutul 55.

Alexander Sorloth a redus din diferenţă pentru echipa lui Simeone, dar elevii lui Xabi Alonso au rezistat până la final şi Real Madrid a învins cu 2-1 pe Atletico, reuşind astfel calificarea în finala Supercupei Spaniei, unde o aşteaptă rivala istorică, FC Barcelona. Până acum catalanii au câştigat 15 ediţii ale Supercupei, iar Real Madrid 13.

