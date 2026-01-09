Scandal uriaş în Atletico Madrid - Real Madrid 1-2. Xabi Alonso l-a înjurat pe Diego Simeone. De la ce a pornit totul - Antena Sport

A fost un scandal uriaş în duelul dintre Atletico Madrid şi Real Madrid, încheiat cu scorul de 1-2, în semifinalele Supercupei Spaniei. Xabi Alonso nu s-a mai putut abţine şi l-a înjurat pe Diego Simeone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit după replica pe care antrenorul lui Atletico Madrid i-a dat-o lui Vinicius în timpul meciului. Simeone l-a “ameninţat” pe brazilian că va fi dat afară de la Real Madrid de Florentino Perez.

Scandal uriaş în Atletico Madrid – Real Madrid 1-2, între Xabi Alonso şi Diego Simeone

“Florentino o să te dea afară. Ține minte ce spun”, i-a spus Diego Simeone lui Vinicius, pe finalul primei reprize de joc.

Xabi Alonso s-a abţinut iniţial, însă ulterior a răbufnit după cele ce i-au fost spuse jucătorului său. În momentul în care brazilianul a fost schimbat, în minutul 81, Diego Simeone l-a provocat din nou pe acesta.

Conform celor de la marca.com, Simeone i-ar fi spus brazilianului că toate fluierăturile de pe stadion sunt pentru el. În acel moment, Xabi Alonso nu s-a mai putut controla şi i-a dat replica antrenorului rival: “Vezi-ți de ai tăi, nemernicule”, i-a spus spaniolul lui “Cholo”, alături de alte înjurături care nu pot fi reproduse.