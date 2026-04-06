Ședință la spital pentru Mircea Lucescu. Ce urmează să decidă medicii care au grijă de fostul selecționer

Oamenii care se ocupă de Mircea Lucescu la Spitalul Universitar se vor întâlni luni după-amiază într-o ședință care vizează ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu fostul selecționer al României. De duminică, antrenorul de 80 de ani se află la ATI în comă indusă, iar starea sa a rămas una critică.

Mircea Lucescu trece în prezent prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns din nou la ATI.

Ședință în spital pentru Mircea Lucescu

Momentan, SUUB nu a venit luni cu nicio informare privind starea de sănătate a lui Lucescu, un comunicat urmând să apară abia în a doua parte a zilei. Acest lucru este legat probabil de cea mai nouă decizie luată de oamenii care se ocupă de fostul selecționer.

Potrivit golazo.ro, la ora 14:30 va avea loc o ședință între medicii de pe secția de cardiologie unde se va decide “ce conduită terapeutică vor alege“. Concret, se va decide dacă sunt șanse să aibă loc o intervenție chirurgicală și mai mult decât atât, dacă organismul lui “Il Luce” poate suporta o asemenea procedură.

Medicii vor să vadă dacă îl pot scoate pe fostul selecționer al României din comă indusă, stare în care se află de duminică, de când situația sa medicală s-a înrăutățit.