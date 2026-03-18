Şeful FIFA i-a amintit pe Gică Hagi şi Generaţia de Aur după alegerile FRF! Ce mesaj i-a transmis lui Burleanu

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, după ce s-a adresat Adunării Generale la alegerile FRF.
În mesajul său, Infantino i-a amintit pe Gică Hagi şi Generaţia de Aur şi i-a mulţumit lui Răzvan Burleanu, care a fost reales în fruntea FRF. Totodată, Infantino le-a urat succes tricolorilor, pentru a reuşi să meargă la Campionatul Mondial din 2026.
Mesajul lui Gianni Infantino după ce s-a adresat Adunării Generale cu ocazia alegerilor de la FRF
“A fost o onoare să mă adresez Adunării Generale a Federației Române de Fotbal și să vorbesc familiei fotbalului din frumoasa România.
Lumea își amintește încă de gloriosul Campionat Mondial FIFA 1994, când o generație de aur neînfricată, condusă de Gheorghe Hagi, a încântat fanii din America de Nord și din întreaga lume.
Le doresc ”Tricolorilor” mult succes în meciurile de baraj european de la finalul acestei luni, în încercarea lor de a reveni la Campionatul Mondial FIFA.
Mulțumirile mele sincere lui Răzvan Burleanu pentru anii săi de implicare și conducere în fotbalul românesc și la nivel global. De când a devenit președinte al FRF și ulterior membru al Consiliului FIFA, a muncit neobosit pentru a sprijini dezvoltarea acestui sport.
FIFA va fi întotdeauna alături de România, pe măsură ce țara își continuă construirea unei tradiții fotbalistice mândre, pline de pasiune și potențial”, a transmis Gianni Infantino pe Instagram.
